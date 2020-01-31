Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 г. впервые превысили траты наличными, подсчитал Сбербанк в своем исследовании. По оценкам проекта Сбербанка "Сберданные", в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%.

Политика В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.

Политика Путин предложил Си Цзиньпину помощь в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Происшествия Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение В середине января 2020 года правительство Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена» заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации нового многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский».

Шоу-бизнес Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.

Политика Путин поручил ужесточить ответственность за оскорбления Как сказано в пресс-релизе, Путин поручил к июлю «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации».

Происшествия Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Спорт Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА Решение принято комиссией о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Минспорта РФ, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Политика Горбачев назвал поразительными слова Зеленского о роли СССР в войне Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал странными и поразительными слова главы украинского государства Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

Армия и оружие Минобороны РФ рассекретило документы по Ялтинской конференции Министерство обороны России создало на своём сайте специальный раздел, который посвящён Ялтинской конференции союзных держав (СССР, США и Великобритании), прошедшей в феврале 1945 года и предопределившей политическую и территориальную модели мира после разгрома гитлеровской Германии.

Общество Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Политика Клинцевич сомневается в корректности вопросов «Левада-центра» о поправках в Конституцию Специалисты "Левада-центра" провели опрос, в котором выясняли отношение россиян к готовящимся поправкам в Конституцию России, и сообщили, что 47% россиян считают, что поправки в Конституцию выдвинуты якобы "в интересах власти".