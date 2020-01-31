Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 г. впервые превысили траты наличными, подсчитал Сбербанк в своем исследовании. По оценкам проекта Сбербанка "Сберданные", в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%.
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Сбербанк впервые зафиксировал превышение оплаты по картам над наличными

РБК08:01

Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

Ведомости05:13

Сбербанк: безналичные траты россиян впервые превысили наличные

Коммерсантъ03:39

Безналичные траты жителей России превысили наличные расходы — Сбербанк

REGNUM03:31

Более половины товаров и услуг в России впервые были оплачены безналично

Эхо Москвы03:04

В Сбербанке сообщили, что безналичные траты россиян впервые превысили наличные расходы

ТАСС02:42

СберДанные: более 50% товаров и услуг оплачены безналично

Плас01:38
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