Экономика
ВедомостиСбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 г. впервые превысили траты наличными, подсчитал Сбербанк в своем исследовании. По оценкам проекта Сбербанка "Сберданные", в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%.
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Новым генеральным директором клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" назначен Иван Савин.
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Правительство Чувашии отправлено в отставку
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