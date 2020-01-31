Экономика

УтроNewsУтроNewsСбербанк: безналичные траты россиян превысили наличные расходы

Эксперты Сбербанка рассказали, что в IV квартале прошлого года стало известно, что россияне покупают больше по карте, то есть без наличных. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws. В рамках проекта «СберДанные» был проведен анализ безналичных платежей в стране.
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Более половины товаров и услуг в России впервые были оплачены безналично

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Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

Ведомостивчера в 05:13

Сбербанк: безналичные траты россиян впервые превысили наличные

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Безналичные траты жителей России превысили наличные расходы — Сбербанк

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Сбербанк впервые зафиксировал превышение оплаты по картам над наличными

РБКвчера в 08:01

В Сбербанке сообщили, что безналичные траты россиян впервые превысили наличные расходы

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СберДанные: более 50% товаров и услуг оплачены безналично

Пласвчера в 01:38
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Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

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В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

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Минздрав: контактировавших с зараженными коронавирусом обследуют

Контактировавших с зараженными коронавирусом в России обследуют, по некоторым из них уже пришли результаты, они отрицательные, заявил в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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РИА Новости 30 января в 15:43
Общество

Что изменится в российских законах в феврале 2020 года

Дальневосточный гектар С 1 февраля получить землю в Бурятии и Забайкалье в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут все жители Дальнего Востока (с августа 2019 года этим правом могли воспользоваться только жители этих двух регионов).
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Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
Piter.tv вчера в 04:33
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Пьяная женщина посадила за руль несовершеннолетнего ребенка

Второй ребёнок сидит на заднем сиденье, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 22:18
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 16:09
Политика

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

Известия 30 января в 15:00
Политика

Правительство Чувашии отправили в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости вчера в 02:33
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Апабанка»

Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк».
RT на русском вчера в 00:43
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
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«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу

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Происшествия

В Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

В порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) временно заблокирован круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого находятся примерно 6 тыс. пассажиров.
Инфорос 30 января в 07:55
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
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Политика

Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину

«По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая, они делают вещи, которые не идут на пользу украинскому народу», — заявил Майк Помпео.
ФАН вчера в 18:15
Кино

Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис

ФАН вчера в 23:57
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Телескоп Spitzer получил потрясающие снимки туманности Тарантул

29.01.2020 Уже завтра, 30 января, завершается миссия космического телескопа НАСА Spitzer.
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Футбол

Уткин — о Кокорине: «Все началось со звонка первого замглавы администрации президента Миллеру»

Блогер и журналист Василий Уткин рассказал, что председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру звонили из администрации президента России по поводу нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
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Политика

Киев подтвердил планы открыть пункт пропуска у Золотого в Донбассе

Украинские власти подтвердили планы организовать пункт пропуска через линию соприкосновения в зоне конфликта на востоке страны в районе населенного пункта Золотое.
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Политика

МИД КНР призвал не допустить транспортной изоляции страны из-за вируса

Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши заявил о недопустимости транспортной блокады КНР другими странами из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.
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Новый вид северного сияния зафиксировали видеокамеры в небе

По данным ученых, «дюны» возникают на высоте около 100 километров в верхних слоях мезосферы. Феномен зафиксировали уже семь раз.
LentaChel.ru 29 января в 04:24
Происшествия

Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа

Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после ее прорыва на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNBC.
РИА Новости вчера в 23:20
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Газета.Ru вчера в 14:18
Транспорт

Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
РБК 00:00
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

REGNUM 29 января в 10:50
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Детский «Пионер» покажет «Маленькую мисс Дулиттл»

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Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
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