Экономика
УтроNewsСбербанк: безналичные траты россиян превысили наличные расходы
Эксперты Сбербанка рассказали, что в IV квартале прошлого года стало известно, что россияне покупают больше по карте, то есть без наличных. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws. В рамках проекта «СберДанные» был проведен анализ безналичных платежей в стране.
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Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Здоровье
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Здоровье
Минздрав: контактировавших с зараженными коронавирусом обследуют
Контактировавших с зараженными коронавирусом в России обследуют, по некоторым из них уже пришли результаты, они отрицательные, заявил в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Что изменится в российских законах в феврале 2020 года
Дальневосточный гектар С 1 февраля получить землю в Бурятии и Забайкалье в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут все жители Дальнего Востока (с августа 2019 года этим правом могли воспользоваться только жители этих двух регионов).
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
Происшествия
Пьяная женщина посадила за руль несовершеннолетнего ребенка
Второй ребёнок сидит на заднем сиденье, сообщает телеканал "Россия 24".
Общество
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
Политика
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников
Политика
Правительство Чувашии отправили в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Апабанка»
Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк».
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу
Происшествия
В Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
В порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) временно заблокирован круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого находятся примерно 6 тыс. пассажиров.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Политика
Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину
«По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая, они делают вещи, которые не идут на пользу украинскому народу», — заявил Майк Помпео.
Кино
Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис
Космос
Телескоп Spitzer получил потрясающие снимки туманности Тарантул
29.01.2020 Уже завтра, 30 января, завершается миссия космического телескопа НАСА Spitzer.
Футбол
Уткин — о Кокорине: «Все началось со звонка первого замглавы администрации президента Миллеру»
Блогер и журналист Василий Уткин рассказал, что председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру звонили из администрации президента России по поводу нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Политика
Киев подтвердил планы открыть пункт пропуска у Золотого в Донбассе
Украинские власти подтвердили планы организовать пункт пропуска через линию соприкосновения в зоне конфликта на востоке страны в районе населенного пункта Золотое.
Политика
МИД КНР призвал не допустить транспортной изоляции страны из-за вируса
Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши заявил о недопустимости транспортной блокады КНР другими странами из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.
Технологии
Новый вид северного сияния зафиксировали видеокамеры в небе
По данным ученых, «дюны» возникают на высоте около 100 километров в верхних слоях мезосферы. Феномен зафиксировали уже семь раз.
Происшествия
Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после ее прорыва на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNBC.
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Транспорт
Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД
Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Кино
Детский «Пионер» покажет «Маленькую мисс Дулиттл»
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.