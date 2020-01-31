Эксперты Сбербанка рассказали, что в IV квартале прошлого года стало известно, что россияне покупают больше по карте, то есть без наличных. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws. В рамках проекта «СберДанные» был проведен анализ безналичных платежей в стране.

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Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).

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