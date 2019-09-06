Первым партнером сервиса стала сеть оптовых продаж Metro Cash&Carry, доставка пока осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Сервис планирует работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа.

с чего всё началось

Сервис будет работать без наценок, что позволит пользователям получать еду по таким же ценам, что и напрямую в магазинах. Ожидается, что среднее время доставки составит два часа. Первые два месяца пилотный проект будет работать в Ростове-на-Дону и Краснодаре, затем распространится на другие регионы.

Сбербанк будет доставлять еду из магазинов

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