Экономика
Lenta.ruСбербанк будет доставлять еду из магазинов
Сервис будет работать без наценок, что позволит пользователям получать еду по таким же ценам, что и напрямую в магазинах. Ожидается, что среднее время доставки составит два часа. Первые два месяца пилотный проект будет работать в Ростове-на-Дону и Краснодаре, затем распространится на другие регионы.
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с чего всё началось
Первым партнером сервиса стала сеть оптовых продаж Metro Cash&Carry, доставка пока осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Сервис планирует работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа.РБКвчера в 17:02
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Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых
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