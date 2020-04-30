Аналитики Сбербанка поделились прогнозами относительно ключевой ставки, которая будет по итогам 2020 года и ближайших нескольких лет. Как пишет РИА Новости, в финансово-кредитном учреждении полагают, что под конец 2020-го она снизится до 5%.

Сбербанк дал прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы

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