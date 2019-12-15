Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Сбербанк 16 декабря запускает платформу P2B-кредитования «Сберкредо», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу банка. С помощью платформы физлица—клиенты банка смогут предоставлять займы микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомости15 декабря в 16:04

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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Моя Москва.онлайнвчера в 03:31

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ru15 декабря в 19:19

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNewsвчера в 02:06

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъ15 декабря в 21:51

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАССвчера в 02:42

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ru15 декабря в 18:37

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомости15 декабря в 16:04
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Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

Российская газета 03:35
Происшествия

Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

В Астраханской области при выполнении планового полета экстренно сел самолет Ту-22, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 05:52
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против подозреваемого в убийстве депутата

Уголовное дело возбудили против главы фракции «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве знакомого в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 05:56
Происшествия

Проверка на вменяемость историка Соколова завершится к концу года

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения.
Интерфакс 02:40
Здоровье

Врач Мясников предостерег от полной диагностики организма

Мясников привел в пример общие рекомендации здорового образа жизни, которые нередко опровергаются.
RuNews24.ru 04:05
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Музыка

Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Культуромания 05:12
Происшествия

У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Интерфакс 05:41
Происшествия

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению во взятке

Следователи задержали экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
РЕН ТВ 06:12
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой подает на неё в суд

Более того, через некоторое время Полина позвонила матери и заявила, что отдаст его только в суде.
Paparazzi.ru 02:55
Политика

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Российская газета 04:08
Политика

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

РБК 02:53
Армия и оружие

Испытания зенитного комплекса «Деривация» впервые показали на видео

Боевая машина российского зенитного артиллерийского комплекса 2С38, созданного ЦНИИ "Буревестник", проходит тестирование на полигоне под Нижним Новгородом.
Российская газета 04:08
Общество

России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
REGNUM 01:00
Армия и оружие

Российские ВКС нанесли более 15 авиаударов по провинции Идлиб

REGNUM 04:45
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Газета.Ru вчера в 10:53
Общество

В Британии молодожены решили развестись прямо на свадьбе

В Британии молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж решили, что им нужно расстаться во время свадьбы.
Gazeta.SPb вчера в 12:30
Политика

В Кремле оценили развитие ситуации с российскими СМИ на Украине

Ситуация вокруг работы российских журналистов на Украине может измениться после слов украинского президента Владимира Зеленского, надеются в Кремле.
Российская газета 05:38
Авто

Стала известна дата начала продаж кроссовера Hyundai Palisade в России

Следует упомянуть, что Hyundai Palisade дебютировал на автошоу в Лос-Анджелесе.
CarsWeek.ru вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram

Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Телеканал 360° вчера в 09:22
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Российская газета вчера в 02:58
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru 05:56
Авто

4 бренда изменили цены на автомобили в первой половине декабря

Эксперты портала "Цена Авто" провели исследование автомобильного рынка России и пришли к выводу, что в первой половине декабря четыре бренда переписали свои прайс-листы.
Новые автомобили вчера в 03:41
Происшествия

Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК

Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:02
Фигурное катание

Плющенко в резкой форме ответил хореографу из группы Тутберидзе

RT на русском вчера в 15:08
Гаджеты

Топ-10 смартфонов, которые вы не сможете купить

ITZine.ru 05:01
Наука

Сибирские ученые нашли у крыс-шизофреников интересную особенность

Специалисты лаборатории эволюционной генетики Института цитологии и генетики СО РАН обнаружили снижение способности к фильтрации информации у лабораторных крыс, специально выведенных для изучения шизофрении.
НДН.инфо 02:57
Авто

Бюджетный Chevrolet Trailblazer получил новую версию

Чтобы подогреть интерес к Chevrolet Trailblazer, производитель выпустил новую лимитированную версию кросса под названием Snow Blue Limited Edition.
Новые автомобили вчера в 22:26
Общество

В Гидрометцентре рассказали о январской погоде

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Газета.Ru вчера в 08:41
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