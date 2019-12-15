Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Сбербанк 16 декабря запускает платформу P2B-кредитования «Сберкредо», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу банка. С помощью платформы физлица—клиенты банка смогут предоставлять займы микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомостивчера в 16:04

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Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъвчера в 21:51

Сбербанк предложил клиентам старше 25 лет кредитовать малый бизнес

Forbes02:11

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNews02:06

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

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Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ruвчера в 19:19

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ruвчера в 18:37

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомостивчера в 16:04
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:16, Ашберн
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Авторы проекта резолюции выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" Пхеньяну.
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Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко после встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером сообщил о том, что стороны достигли предварительного соглашения по транзиту газа через Украину.
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Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность

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Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки

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Установлена причина смерти основателя «Белых касок»

Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты.
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Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

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