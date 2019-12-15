16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.

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Сбербанк 16 декабря запускает платформу P2B-кредитования «Сберкредо», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу банка. С помощью платформы физлица—клиенты банка смогут предоставлять займы микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке.

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