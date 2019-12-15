Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Сбербанк 16 декабря запускает платформу P2B-кредитования «Сберкредо», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу банка. С помощью платформы физлица—клиенты банка смогут предоставлять займы микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомости15 декабря в 16:04

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Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ru15 декабря в 19:19

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАССвчера в 02:42

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNewsвчера в 02:06

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъ15 декабря в 21:51

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Моя Москва.онлайнвчера в 03:31

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ru15 декабря в 18:37

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомости15 декабря в 16:04
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Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

РБК вчера в 21:51
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Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве

Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Газета.Ru вчера в 18:14
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

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Вести.Ru 01:09
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Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
RT на русском 01:40
Политика

В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже

11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже.
RT на русском 01:27
Общество

Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
ТАСС 00:58
Экономика

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Политика

«Нафтогаз» оспорил право фирмы из США на разработку месторождения

Украинская государственная компания «Нафтогаз» подала в суд иск с требованием отменить сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области.
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Армия и оружие

Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

РИА Новости вчера в 21:38
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Происшествия

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РИА Новости вчера в 20:52
Политика

Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ

Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 01:40
Технологии

Платежи смартфоном добавят в систему переводов ЦБ

Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC.
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Происшествия

На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

РИА Новости 01:37
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Армия и оружие

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Вести.Ru вчера в 16:10
Происшествия

На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия

Молниеносная реакция четырехлетнего мальчика спасла жизнь его младшей сестре

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Экономика

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Газета.Ru вчера в 10:53
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Общество

Названы сроки госиспытаний боевых машин на платформе «Бумеранг»

В России госиспытания бронетранспортера и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колесной платформе «Бумеранг» начнутся летом следующего года.
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Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
RT на русском вчера в 20:27
Политика

СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды

Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Известия 01:43
Происшествия

СК обвинил трех сотрудников «Газпрома» во взрыве в доме под Белгородом

К аварии могли привести грубые нарушения при врезке трубы Следственный комитет по Белгородской области предъявил обвинение трем представителям филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" после аварии в жилом доме поселка Яковлево.
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Музыка

Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта «жалким»

Участник группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев назвал первое выступление певца Николая Носкова после инсульта "жалким зрелищем".
Piter.tv вчера в 14:08
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости вчера в 15:31
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
РБК вчера в 18:30
Политика

Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко

Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку.
РБК 00:59
Политика

Рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки за полгода

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки за последние полгода, несмотря на угрозу импичмента и прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США.
Известия 01:05
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