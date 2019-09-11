Финансы
ТАСССбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:02, Вашингтон
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Политика
Лавров рассказал о разногласиях с Болтоном
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, а также отметил, что их политические взгляды во многом не совпадали.
RT на русском 07:16
Футбол
Макаров признан лучшим игроком ФНЛ в августе
Soccer.ru 06:00
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Путешествия
Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.
Известия 08:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пытается продать дом, используя имя Ольги Бузовой
После развода Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой футболист решил продать загородный дом, который знаменитости строили вместе.
Территория новостей 08:33
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников
Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.
Известия 08:56
Политика
В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
Газета.Ru 08:22
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Общество
Медведев поддержал переход от минимального набора продуктов к базовому
В конце июля Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи подготовил проект по формированию набора продуктов питания в потребительской корзине по гендерному признаку и возрасту.
Российская газета 07:30
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Происшествия
На Украине взорвались военные склады
Lenta.ru 06:30
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Россия заложит первые два универсальных десантных корабля (УДК) на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае следующего года, сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.
Газета.Ru 07:01
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Фигуранты дела разошлись во мнениях. Режиссер Кирилл Серебренников сказал, что решать вопрос о возвращении дела в прокуратуру должен суд.
Коммерсантъ 03:25
Финансы
Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.
ТАСС 03:06
Экономика
Гонконгская биржа предложила Лондонской фондовой бирже слияние
Один из крупнейших в мире финансовых холдингов Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) предложил оператору Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объединиться, говорится в сообщении HKEx.
Ведомости 05:51
Здоровье
В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России
Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.
РИА Новости 06:13
Политика
«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации
Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
REGNUM 05:30
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Политика
РФ и Монголия организуют рабочую группу по газопроводу в Китай
Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Монголия договорились о создании в ближайшее время рабочей группы по проекту газопровода в КНР.
Политика Сегодня 07:49
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
Apple в рамках презентации представила преемников прошлогодних «яблочных» смартфонов — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
News.ru вчера в 15:13
Гаджеты
Apple работает над гарнитурой виртуальной реальности
Специалисты компании Apple ведут работу по созданию гарнитуры виртуальной реальности.
Актуальные Новости 05:45