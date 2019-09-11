Финансы

ТАССТАСССбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
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Сбербанк не исключает еще одного снижения ставки по ипотеке до конца года

РИА Новости07:40

Глава Сбербанка анонсировал еще одно снижение ставок по ипотеке до конца года

Интерфакс08:26

Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

ТАСС08:10

Греф допустил снижение ставок по ипотеке до конца года

РБК08:52

Глава Сбербанка Герман Греф не исключил еще одного снижения ставок по ипотеке до конца этого года

Финмаркет07:36

Сбербанк до конца года может понизить ставки по ипотеке

Российская газета08:15

Греф не исключил еще одного снижения ставок Сбербанка по ипотеке до конца года

Forbes08:20
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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