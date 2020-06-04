Параллельно Сбербанк готовится прекратить партнерство с «Яндексом» в рамках их СП «Яндекс.Маркет». Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Сбербанк может купить долю в Ozon

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