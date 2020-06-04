Экономика
КоммерсантъСбербанк может купить долю в Ozon
Параллельно Сбербанк готовится прекратить партнерство с «Яндексом» в рамках их СП «Яндекс.Маркет». Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
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Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Хоккей
Брагин возглавил сборную России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Валерия Брагина главным тренером основной сборной страны по хоккею.
RT на русском 02:24
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Политика
Японский журналист предложил отобрать Курилы у России
REGNUM вчера в 21:39
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
Начало разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за которого власти ввели режим ЧС, попало на видео.
Lenta.ru 03 июня в 11:57
Автоспорт
Сочи может принять две гонки «Формулы-1» в случае необходимости
Сочи может принять два этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в сезоне-2020 в случае необходимости.
ТАСС Спорт вчера в 08:26
Здоровье
Минздрав изменил порядок приема пациентов из-за коронавируса
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ Минздрава, которым устанавливаются временные правила приема пациентов в организациях, где оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь в условиях сохранения риска распространения коронавируса.
SM News 03 июня в 11:38
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия вчера в 14:46
Технологии
«ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы»
Представители компании уточнили, что система распознает более 10 жестов, с помощью которых можно начинать и останавливать запись, просматривать видео и включать различные эффекты.
RuNews24.ru вчера в 04:39
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный и опасный суп
Самым вредным, и опасным супом для людей с хроническими заболеваниями сердца, ожирением и гипертонией является солянка, рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина 5 июня на E1.ru.
ИА Красная Весна 02:15
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
За последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (1998), Московской области (767), Петербурге (375), Нижегородской области (319) и Свердловской области (298).
Lenta.ru вчера в 03:39
Политика
Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.
Ведомости вчера в 16:52
Космос
Жизнь на Марсе предложили искать с помощью лазерного сканирования
Метод основан на флуоресцентном излучении биообъектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом.
Популярная механика 03:28
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink.
ФАН вчера в 03:13
Здоровье
Бремя подарCoV: новым вызовом пандемии станут венерические болезни
Ученые оценили влияние пандемии коронавируса на другие инфекции.
Известия вчера в 17:01
Хоккей
«Металлург» обменял в «Авангард» Каблукова и Береглазова
ГЛАС.RU вчера в 05:47
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Политика
Facebook начнет помечать сообщения «контролируемых государством» СМИ
Facebook начнет помечать сообщения СМИ, которые контролируются государством.
Пятый канал 03:41
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Авто
Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор
Помимо новых двигателей, Jeep Compass получил усовершенствованную систему рулевого управления, а также более легкие модернизированные амортизаторы.
AutoNews вчера в 12:17
Здоровье
Онколог назвал симптомы рака легких, которые принимают за коронавирус
Онколог и хирург Иван Карасев перечислил симптомы, из-за которых легко спутать пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, и рак легких.
ФАН 03:25
Общество
Число больных с коронавирусом в России приблизилось к 450 тысячам
За все время эпидемии в России коронавирусом заразились 449 834 человека. Умерли 5 528 человек, выздоровели 212 680 пациентов.
URA.Ru 03:39
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад
Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
Passion.ru вчера в 19:37
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56