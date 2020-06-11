Экономика
КоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
Известия 07:55
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после аварии с его участием
RuNews24.ru вчера в 19:52
Наука
Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19.
Lenta.ru 09:12
Политика
Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом
На границах Украины и Крыма расположены три украинских КПВВ - "Чангар", "Каланчак", "Чаплынка" и российские пункты пропуска - "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".
Газета.Ru 08:01
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
RuNews24.ru 08:00
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Игры
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11
Происшествия
Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках
BFM.ru 11 июня в 14:48
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
Армия и оружие
Хочется выйти за рамки: летчик рассказал об испытаниях МиГ-35
Испытание истребителя Селиванов назвал одним из самых интересных видов работ, поскольку в ходе полетов выполняются разнообразные задачи: например, найти цель, уничтожить ее или, наоборот, спрятаться от потенциального противника.
Российская газета 10 июня в 06:50
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК вчера в 10:52
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Здоровье
Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.
Коммерсантъ 08:09
Авто
В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan
Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
Происшествия
Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 11 июня в 08:02
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
ПРАЙМ 11 июня в 02:37
Общество
Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе
Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе. Обычно церемония проходит в Кремле.
Эхо Москвы вчера в 07:31
Общество
Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Диетолог назвал способ избавиться от тяги к сладкому за неделю. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:50
Общество
Союз пивоваров рассказал о любимом пиве россиян
Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман рассказал о пивных предпочтениях россиян, сообщает РИА Новости.
Москва 24 07:59
Общество
Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
Общество
Пригожин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Neva.Today 06:41
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить уголовное дело врачей из Калининграда
Глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил проработать уголовное дело, возбужденное в отношении калининградских врачей после убийства новорожденного.
Газета.Ru вчера в 21:03
Происшествия
Боец ММА Шлеменко выловил из Иртыша тело утопленника
Российский боец смешанного стиля и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко сообщил об обнаружении трупа утопленника в реке Иртыш.
Вести.Ru 08:56
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске прокомментировал роман дочери с Кириллом Андреевым
Одни считают это обман ради пиара, другие верят в роман Андреева и Фриске, поскольку Жанна не афишировала свою личную жизнь.
RuNews24.ru 06:09