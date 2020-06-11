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Общество У телеведущего Таира Мамедова нашли коронавирус Телеведущий Таир Мамедов сообщил, что у него диагностирован коронавирус COVID-19.

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Общество На Украине отменили пробное тестирование для выпускников из-за COVID-19 Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ, необходимое для поступления в вузы, заявил в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.

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