Экономика
КоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Общество
У телеведущего Таира Мамедова нашли коронавирус
Телеведущий Таир Мамедов сообщил, что у него диагностирован коронавирус COVID-19.
Московский Комсомолец 02:10
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 05:06
Авто
Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Коммерсантъ вчера в 11:23
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Актер Михаил Ефремов записал виообращение, в котором принес извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и пообещал оказать помощь.
Известия вчера в 23:37
Общество
На Украине отменили пробное тестирование для выпускников из-за COVID-19
Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ, необходимое для поступления в вузы, заявил в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.
РИА Новости 05:28
Общество
Бурдж-Халифа подсветили триколором
Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Газета.Ru вчера в 17:23
Происшествия
Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении
Народные новости 01:18
Наука
Аналог эмбриона человека вырастили из стволовых клеток
Об исследовании написали в журнале Nature. Трехмерную модель для изучения стадий развития человека собрали из стволовых клеток.
ИнфоСМИ вчера в 07:13
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом на Сахалине достигло 313
Коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 22 человек, общее число заболевших на Сахалине и Курилах достигло 313, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 06:21
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 69 новых случаев коронавируса. Всего в крае зарегистрировано 2593 случая.
Аргументы и Факты - Алтай 11 июня в 03:34
Баскетбол
Десять клубов Евролиги с лицензией поддержали турнир, высказались за сохранение «Пао» и осудили Яннакопулоса
Клубы-акционеры в своем заявлении поддержали проект Евролиги, высказались за сохранение в турнире «Пао» и осудили заявления Яннакопулоса.
Sports.ru 05:25
Общество
Военное положение ввели в районе Пекина из-за новой вспышки COVID-19
В пекинском районе Фэнтай, где накануне на рынке была выявлена вспышка коронавируса, введен режим военного положения.
Известия 00:53
Происшествия
Режим ЧС ввели из-за крупного пожара в Казани
Режим ЧС ввели в связи с пожаром на газораспределительной станции в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 02:29
Недвижимость
Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки
Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета 11 июня в 07:03
Общество
Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
Общество
Воробьев назвал число умерших от коронавируса в мае в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате заражения коронавирусом в мае скончались 506 человек.
Известия 06:03
Политика
Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия вчера в 16:58
Общество
45 случаев коронавируса выявлено в Татарстане
Всего на 13 июня в Татарстане зафиксировано 3868 случая заболевания коронавирусом.
Казань24 05:21
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
Политика
Спикер Рады: «закон о языке должен устраивать всех»
По словам Разумкова, если речь идет о законе о языке, то он должен устраивать всех и соответствовать конституции.
REGNUM 05:28
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 11 июня в 00:00
Общество
Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Lenta.ru 06:23
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru вчера в 12:19