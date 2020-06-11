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Космос Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX. 212

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