Экономика
КоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Читать в источнике
Оценить649
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
Общество
НАБУ Украины показало рекордную взятку — $6 млн наличными
Кучу денег в прямом смысле слова показал на брифинге директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.
Телеканал 360° 10:31
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50
Происшествия
Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова
РИА Новости 09:39
Политика
Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации
В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.
Газета.Ru 10:43
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, скончался, сообщает пресс-служба вуза.
РИА Новости 10:56
Культура
Новый сериал по манге «Шаман Кинг» появится на экранах в 2021 году
В 2001–2002 годах студия Xebec уже выпускала многосерийное аниме «Шаман Кинг», в России его можно было смотреть на телеканале Jetix с 2005 года.
NewInform вчера в 07:02
Политика
Сенатор назвал бесполезным для Украины статус партнера НАТО
Предоставил Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями на деле не принесет республики никакой пользы ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
Известия вчера в 13:29
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Первый матч 1/2 финала Кубка Италии состоялся 13 февраля. Он также завершился ничьей со счетом 1:1.
Piter.tv 07:13
Футбол
«Локомотив» может приобрести у «Аталанты» польского защитника Рецу
Sportowe Fakty сообщают, что левый защитник Аркадиуш Реца, права на которого принадлежат «Аталанте», может продолжить карьеру в «Локомотиве».
Советский спорт 08:33
Общество
Официальный день рождения Елизаветы II отметили мини-парадом
Официальный день рождения британской королевы Елизаветы II в субботу отметили небольшим военным парадом в Виндзоре.
Взгляд.ру 08:10
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
Гаджеты
Платы на AMD B550 обещают рекордный разгон памяти: лучше AMD X570 и Intel Z490
Любопытно, что даже для самых продвинутых плат на чипсете Intel Z490 под процессоры Comet Lake-S производители заявляют поддержку памяти DDR4 с частотами до 4800 МГц.
3DNews 11 июня в 13:58
Здоровье
В РАН назвали способ не доводить пациентов до ИВЛ
Научный руководитель центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что совместно с коллегами запустил исследование, методы которого сейчас в тестовом режиме применяются в 12 клиниках столицы.
Говорит Москва 08:43
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Общество
Роспотребнадзор разработал санитарные требования к магазинам и рынкам
Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продовольственным магазинам и рынкам, рассчитанных на срок до 2031 года.
Коммерсантъ вчера в 05:00
Общество
Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Общество
Amazon запретила полиции США использовать технологию распознавания лиц
Компания Amazon ввела годовой мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией США.
Новая газета 11 июня в 02:48
Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Шоу-бизнес
Жена Николаева нагрубила подписчикам из-за сравнения с Королевой
Кто-то даже сравнил девушку с первой женой Николаева, певицей Наташей Королевой, отметив, что Юлия — «колхозница».
Невские Новости вчера в 18:00
Общество
Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей
ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
Происшествия
В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия, которая проходит на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:19