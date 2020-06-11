Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Эхономика: Сбербанк покупает систему 2ГИС

Эхо Москвы09:01

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАСС11 июня в 01:54

Сбербанк усиливает позиции против «Яндекса»

Коммерсантъ11 июня в 09:32

Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

РИА Новости11 июня в 02:56

Маршрут для Грефа: зачем Сбербанк покупает конкурента «Яндекс.Карт»

Forbes11 июня в 14:57

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москва11 июня в 01:51

Сбербанк купит сервис 2ГИС

РБК11 июня в 01:00
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Здоровье

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:45
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Происшествия

Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
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Общество

НАБУ Украины показало рекордную взятку — $6 млн наличными

Кучу денег в прямом смысле слова показал на брифинге директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.
Телеканал 360° 10:31
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета 04:22
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Космос

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink

Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50
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Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

РИА Новости 09:39
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Единоборства

Фьюри и Джошуа могут заработать за бой по $125 млн

Газета.Ru 08:30
Политика

Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.
Газета.Ru 10:43
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

Студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, скончался, сообщает пресс-служба вуза.
РИА Новости 10:56
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Общество

В Лондоне тысячи протестующих вышли на демонстрации

News.ru 10:26
Культура

Новый сериал по манге «Шаман Кинг» появится на экранах в 2021 году

В 2001–2002 годах студия Xebec уже выпускала многосерийное аниме «Шаман Кинг», в России его можно было смотреть на телеканале Jetix с 2005 года.
NewInform вчера в 07:02
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Политика

Сенатор назвал бесполезным для Украины статус партнера НАТО

Предоставил Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями на деле не принесет республики никакой пользы ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
Известия вчера в 13:29
Футбол

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

Первый матч 1/2 финала Кубка Италии состоялся 13 февраля. Он также завершился ничьей со счетом 1:1.
Piter.tv 07:13
Футбол

«Локомотив» может приобрести у «Аталанты» польского защитника Рецу

Sportowe Fakty сообщают, что левый защитник Аркадиуш Реца, права на которого принадлежат «Аталанте», может продолжить карьеру в «Локомотиве».
Советский спорт 08:33
Общество

Официальный день рождения Елизаветы II отметили мини-парадом

Официальный день рождения британской королевы Елизаветы II в субботу отметили небольшим военным парадом в Виндзоре.
Взгляд.ру 08:10
Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
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Гаджеты

Платы на AMD B550 обещают рекордный разгон памяти: лучше AMD X570 и Intel Z490

Любопытно, что даже для самых продвинутых плат на чипсете Intel Z490 под процессоры Comet Lake-S производители заявляют поддержку памяти DDR4 с частотами до 4800 МГц.
3DNews 11 июня в 13:58
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Здоровье

В РАН назвали способ не доводить пациентов до ИВЛ

Научный руководитель центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что совместно с коллегами запустил исследование, методы которого сейчас в тестовом режиме применяются в 12 клиниках столицы.
Говорит Москва 08:43
Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Общество

Роспотребнадзор разработал санитарные требования к магазинам и рынкам

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продовольственным магазинам и рынкам, рассчитанных на срок до 2031 года.
Коммерсантъ вчера в 05:00
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Общество

Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 12:25
1,5K
Общество

Amazon запретила полиции США использовать технологию распознавания лиц

Компания Amazon ввела годовой мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией США.
Новая газета 11 июня в 02:48
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Здоровье

Появились данные о начале второй волны коронавируса в США

Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
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Шоу-бизнес

Жена Николаева нагрубила подписчикам из-за сравнения с Королевой

Кто-то даже сравнил девушку с первой женой Николаева, певицей Наташей Королевой, отметив, что Юлия — «колхозница».
Невские Новости вчера в 18:00
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Общество

Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
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Происшествия

В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия, которая проходит на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:19
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