Экономика
КоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Читать в источнике
Оценить542
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 09 июня в 04:07
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине
Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
Экономика
Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам
Выход из грядущего кризиса банкиры видят в отказе от новых правительственных мер по поддержке граждан и бизнеса и переходу к поддержке самого банковского сектора.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:28
Политика
Новым главой Ставрополя стал Иван Ульянченко
Ставропольская городская Дума 11 июня выбрала новым главой Ставрополя Ивана Ульянченко.
Кавказ Пост 13:54
Политика
Путин поручил усовершенствовать дистанционное образование
Президент особо подчеркнул необходимость сохранения приоритетности учебы непосредственно в образовательных организациях.
Российская газета 12:18
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Общество
В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом
Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 14:50
Кино
Warner Bros сомневается, что Генри Кавилл сможет возглавить новый фильм о Супермене
Фанатов наверняка обрадовала недавняя новость, что Генри Кавилл вернется к роли Супермена в будущих фильмах DC, но студия Warner Bros. не верит в перспективы еще одного отдельного фильма об этом персонаже.
Popcornnews.ru 08:00
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот.
Газета.Ru 14:23
Футбол
«Севилья» и «Бетис» назвали стартовые составы на дерби
Тренерский штаб «Севильи» во главе с Хуленом Лопетеги назвал стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Матч ТВ 15:06
Здоровье
Врач рассказала, что нужно пить и есть при проблемах с кишечником
Врач-проктолог Елена Смирнова объяснила, какой рацион должны соблюдать люди, которые страдают хроническими заболеваниями кишечника.
Волга-Медиа 00:45
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:50
Общество
Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по COVID-19
Всего в России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией, в их числе Москва и Тюменская область.
РБК 14:50
Политика
США продлили санкции в отношении Белоруссии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций против Белоруссии, которые Вашингтон ранее ввел из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" данной страны.
Газета.Ru 12:37
Происшествия
Начальника полиции Сызрани задержали по подозрению в получении взятки
Начальник полиции города Сызрань Самарской области Андрей Гусаров задержан по подозрению в получении взятки в 350 тыс. рублей, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
ТАСС 14:12
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Нефть эталонной марки с поставкой в августе подешевела до 39,94 доллара за баррель. Это на 4,3% ниже уровня предыдущего закрытия.
Компания 08:39
Киберспорт
Геннди Тартаковский рассказал о работе над Samurai Jack: Battle Through Time
Игромания.ру 15:06
Общество
Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса
По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
РБК 14:40
Политика
Песков напомнил позицию Москвы по ситуации в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношение Москвы к ситуации в Донбассе не изменилось, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:59
Общество
Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня
Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
Общество
В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за коронавируса
В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
БИЗНЕС Online 14:44
Финансы
Курс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 10:16
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08