Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Маршрут для Грефа: зачем Сбербанк покупает конкурента «Яндекс.Карт»

Forbes14:57

Сбербанк купит сервис 2ГИС

РБК01:00

Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

РИА Новости02:56

«Сбербанк» покупает сервис 2ГИС, конкурирующий с «Яндекс.Картами»

Вести.Ru01:59

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАСС01:54

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москва01:51

Сбербанк усиливает позиции против «Яндекса»

Коммерсантъ09:32
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 09 июня в 04:07
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Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
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Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 14:19
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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
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Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине

Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
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Экономика

Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам

Выход из грядущего кризиса банкиры видят в отказе от новых правительственных мер по поддержке граждан и бизнеса и переходу к поддержке самого банковского сектора.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:28
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Политика

Новым главой Ставрополя стал Иван Ульянченко

Ставропольская городская Дума 11 июня выбрала новым главой Ставрополя Ивана Ульянченко.
Кавказ Пост 13:54
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Политика

Путин поручил усовершенствовать дистанционное образование

Президент особо подчеркнул необходимость сохранения приоритетности учебы непосредственно в образовательных организациях.
Российская газета 12:18
Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
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Общество

В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом

Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 14:50
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Кино

Warner Bros сомневается, что Генри Кавилл сможет возглавить новый фильм о Супермене

Фанатов наверняка обрадовала недавняя новость, что Генри Кавилл вернется к роли Супермена в будущих фильмах DC, но студия Warner Bros. не верит в перспективы еще одного отдельного фильма об этом персонаже.
Popcornnews.ru 08:00
Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Рязанской области

Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот.
Газета.Ru 14:23
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Футбол

«Севилья» и «Бетис» назвали стартовые составы на дерби

Тренерский штаб «Севильи» во главе с Хуленом Лопетеги назвал стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Матч ТВ 15:06
Здоровье

Врач рассказала, что нужно пить и есть при проблемах с кишечником

Врач-проктолог Елена Смирнова объяснила, какой рацион должны соблюдать люди, которые страдают хроническими заболеваниями кишечника.
Волга-Медиа 00:45
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Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:50
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Общество

Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по COVID-19

Всего в России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией, в их числе Москва и Тюменская область.
РБК 14:50
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Политика

США продлили санкции в отношении Белоруссии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций против Белоруссии, которые Вашингтон ранее ввел из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" данной страны.
Газета.Ru 12:37
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Происшествия

Начальника полиции Сызрани задержали по подозрению в получении взятки

Начальник полиции города Сызрань Самарской области Андрей Гусаров задержан по подозрению в получении взятки в 350 тыс. рублей, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
ТАСС 14:12
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Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Нефть эталонной марки с поставкой в августе подешевела до 39,94 доллара за баррель. Это на 4,3% ниже уровня предыдущего закрытия.
Компания 08:39
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Киберспорт

Геннди Тартаковский рассказал о работе над Samurai Jack: Battle Through Time

Игромания.ру 15:06
Общество

Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса

По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
РБК 14:40
Политика

Песков напомнил позицию Москвы по ситуации в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношение Москвы к ситуации в Донбассе не изменилось, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:59
11
Общество

Тверской губернатор отменил «Нашествие»-2020

BFM.ru 15:29
26
Общество

Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня

Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru 11:54
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Политика

Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет

Ведомости 06:29
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Общество

В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за коронавируса

В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
БИЗНЕС Online 14:44
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Финансы

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 10:16
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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