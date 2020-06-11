Экономика
КоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Футбол
Де Блекере и Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии РФС
Известные в прошлом футбольные арбитры Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС), сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
РИА Новости 03:31
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Здоровье
Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса
Южнокорейские медики выделили факторы, способствующие протеканию коронавирусной инфекции в тяжелой форме, сообщает агентство Рейтер.
РИА Новости 03:45
Происшествия
«Звездный» адвокат объяснил отказ защищать Ефремова
РИА Новости 03:06
Политика
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Общество
В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры
Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa.
РБК 06:41
Здоровье
Родители требуют не увольнять детского кардиохирурга из питерской больницы
В детской больнице же утверждают, что не собираются увольнять Рубена Мовсесяна.
Собеседник 03:40
Происшествия
У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски
У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски.
Питерские заметки 05:53
Наука
В Германии создали долговечный цемент для заживления костей
Сотрудники Йенского университета имени Фридриха Шиллера и Вюрцбургского университета создали материал для замены костей, основанный на фосфате кальция и цементе.
Planet Today 02:51
Космос
Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год
Проанализировав собранные в течение десятилетия материалы наблюдений, астрономы пришли к выводу, что спутник Сатурна Титан удаляется от своей планеты со скоростью 11 сантиметров в год.
Полит.ру 09 июня в 04:00
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию
"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Происшествия
Семьям умерших от коронавируса не разрешат проститься с покойными
Николай Алимов, зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области, рассказал, через что придется пройти родным умерших от коронавируса, чтобы захоронить покойного.
СоцИнформБюро 06:06
Транспорт
В Волгоградской области возобновят работу общественного транспорта
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу поэтапного возобновления работы всех пассажирских маршрутов региона.
Infokam.su 04:34
Экономика
В России задумали расширить льготную ипотеку
Российское правительство планирует рассмотреть возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых.
Lenta.ru 06:45
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета вчера в 09:12
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой
В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
Происшествия
Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске
По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
Авто
Mercedes-Benz назвал цены на новый седан E-Class в России
Вслед за рестайлинговым универсалом Mercedes-Benz E-Class All-Terrain до России добралась и главная модель обновленного семейства – седан E-Class.
Автоновости дня 05:45
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
РИА Новости 05:55
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов
Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определённых типов мужчин. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 11:36
Происшествия
Нарколог назвал возможные сроки лечения от алкоголизма Ефремова
Что происходит 03:23
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Общество
С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ могут не повысить
Минстрой России рассматривает временно заморозить тарифы за пользование услугами ЖКХ, ежегодная индексация которых должна произойти 1 июля.
Ivbg.ru вчера в 09:53
Футбол
«Ростов» хочет купить хавбека сборной Японии
Sport24.ru 02:28