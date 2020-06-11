Экономика
КоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российская газета 07:35
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ вчера в 02:44
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Политика
«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»
«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 09:42
Общество
Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится
Ранее управление Роспотребнадзора по Тверской области посчитало нецелесообразным проведение рок-фестиваля «Нашествие» в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:12
Футбол
«Спартак» интересуется двумя бразильскими защитниками
Чемпионат 03:18
Наука
Российская студентка разработала «предсказателя» аварий ракет
Разработанная студенткой «Пермского национального исследовательского политехнического университета» (ПНИПУ) Ольгой Соколовой технология призвана помочь заранее определять динамику работы двигателей на предприятиях, чтобы предупреждать аварии на производстве ещё на стадии проектирования.
Популярная механика 11:35
Общество
Мурашко допустил возможность «плавающего режима ограничений»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «есть формат в том числе плавающего режима ограничений».
RT на русском 14:23
Политика
МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17
Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
Газета.Ru 11:34
Общество
Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE
Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
Кино
Индиану Джонса назвали лучшим киногероем в истории
Величайшего киногероя в истории назвал журнал Empire, который провел опрос среди своих читателей.
Народные новости 14:01
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Общество
В Хакасии переводить пособия будут только на карты «Мир»
Переводить выплаты на карты "Мир" начали ещё с 1 мая 2019 года.
Хакасия вчера в 22:52
Происшествия
На главу Норильска завели уголовное дело после разлива топлива
Российская газета 04:04
Игры
Смотрим прямую трансляцию The future of gaming
The GEEK 15:43
Общество
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России
Ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева выяснили, что в России и Москве эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 закончится в конце июня-июля.
Lenta.ru 12:40
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Российская газета 12:41
Происшествия
Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»
Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ 13:33
Общество
Воробьев анонсировал открытие в Подмосковье ТЦ и летних веранд
Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов откроют в Московской области в конце рабочей недели.
Моссовет вчера в 13:53
Политика
Глава МИД Украины попросил Евросоюз усилить санкции против России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) снова попросил Евросоюз усилить санкции против РФ, соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте МИД.
РИА Новости 13:36
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот.
Газета.Ru 14:23
Армия и оружие
Азербайджанская армия контролирует дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом
В результате успешных боевых действий азербайджанской армии в 2016 и 2018 годах были взяты под контроль дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом.
Sputnik Азербайджан 12:40
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках
Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru вчера в 14:33