Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

По итогам переговоров Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выходят из капитала компании. Оценка 2ГИС составила 14,3 млрд рублей.
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Герман Греф
Мы планируем создать целый ряд потенциально прорывных сервисов, которые могут быть построены на базе этой платформы, благодаря объединению компетенций и технологий банка и 2ГИС. Сотрудничество с компанией, работа над синергиями начинается уже сейчас, не дожидаясь закрытия сделки.
— Герман Греф, российский государственный деятельРИА Новости 02:56

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Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

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Клиенты Сбербанка начали жаловаться, что банк списывает с их счетов поступающие детские пособия, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса, в счет погашения долгов.
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Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС

В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
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