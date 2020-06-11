Экономика
ИзвестияСбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
По итогам переговоров Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выходят из капитала компании. Оценка 2ГИС составила 14,3 млрд рублей.
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Мы планируем создать целый ряд потенциально прорывных сервисов, которые могут быть построены на базе этой платформы, благодаря объединению компетенций и технологий банка и 2ГИС. Сотрудничество с компанией, работа над синергиями начинается уже сейчас, не дожидаясь закрытия сделки.
— Герман Греф, российский государственный деятельРИА Новости 02:56
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В Сызрани ФСБ задержала начальника отдела полиции Андрея Гусарова
Сегодня, 10 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали начальника отдела МУ МВД "Сызранское" Андрея Гусарова, сообщает "Сова".
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Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:04
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В Чувашии разберутся с койками и дисбалансом при госпитализации
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Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
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Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
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Примечательно, что Джиган, недавно попавший в громкий скандал, которому принадлежат уже знаменитые фразы про петушков, ананас и хавчик, помирился с Тимати и записал с ним новую танцевальную песню.
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Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило полмиллиона
Общее количество случаев коронавируса в России, выявленных с начала пандемии, превысило 500 тысяч.
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Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
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По словам Немерюка, аналогичные акции проводятся во многих странах мира и направлены на стимулирование восстановления сферы услуг и торговли после спада из-за пандемии коронавируса.
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Говоря об актерской среде в целом, Шарапова сказала, что артисты имеют вторую жизнь, о которой многие даже не подозревают.
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В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
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Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
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Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу
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Газета.Ru вчера в 11:08
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Возможность проголосовать на дому будет у россиян на протяжении всех дней голосования по поправкам к конституции, ЦИК РФ гарантирует полный контроль и безопасность этой процедуры, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
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Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию
Действительно, будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, говорит человек, близкий к администрации: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения».
Ведомости вчера в 17:01
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
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Клиенты Сбербанка начали жаловаться, что банк списывает с их счетов поступающие детские пособия, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса, в счет погашения долгов.
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Недавно Екатерина Андреева обнародовала в аккаунте в «Инстаграм» фотографию, сделанную как раз во время одной из совместных поездок, по которым они, по всей видимости, соскучилась на карантине.
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Против главы Норильска возбудили уголовное дело
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Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС
В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
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В Кремле допустили, что Путин обратится к гражданам по поводу поправок в конституцию
Президент РФ Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам по поводу поправок в конституцию.
Life.ru 05:44