Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.

Политика Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе». 1,6K

Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 475

Интернет Новая функция появится в WhatsApp Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa. 30

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 127

Авто Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин. 32

Общество Бурдж-Халифа окрасили в триколор Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России. 279

Политика Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня. 15

Происшествия Бастрыкин поручил проверить дело медиков из Калиниграда «Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и. о. главного врача родильного дома Елены Белой обстоятельства и доложить ему», — сказано в сообщении.

Происшествия В Дагестане двое полицейских избили задержанную, вымогая у нее деньги Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет против пыток», 26 марта Алиев и Сайпулаев задержали Курашову и, доставив в отдел, били ее по голове и телу. 15

Политика В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков рицином из России Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления трех пражских муниципальных политиков ядом рицин, который якобы привез в Прагу российский дипломат. 2

Общество Замминистра обороны России назвал костюм Гитлера уникальной вещью Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. 2