Экономика
КоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
Политика
Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
Профессора назвали расистом за нежелание отменить экзамены темнокожим
РЕН ТВ вчера в 08:55
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
Общество
В ФОМС рассказали о порядке госпитализации при коронавирусе
В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассказали, при каких условиях больного коронавирусом отправляют на стационарное лечение.
News.ru 09:17
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
Авто
Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу
Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
Новые автомобили вчера в 04:11
Общество
Врач дал советы по правильному потреблению воды в жару
Во время жаркого периода медик советует предлагать детям воду примерно раз в полчаса.
ToDay News Ufa 06:27
Общество
Бурдж-Халифа окрасили в триколор
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
Кино
Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках
Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru 10 июня в 14:33
Политика
Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия 16:58
Шоу-бизнес
Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком
Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Культура
Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
Мангу «Шаман Кинг» снова экранизируют, сообщает Crunchyroll со ссылкой на сайт проекта. Аниме-сериал выйдет в апреле 2021 года.
Афиша Daily 06:23
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело медиков из Калиниграда
«Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и. о. главного врача родильного дома Елены Белой обстоятельства и доложить ему», — сказано в сообщении.
Известия 17:55
Наука
Раскрыта тайна островов, которые не тонут при повышении уровня моря
Выяснилось, что гребень острова может подниматься вместе с повышением уровня моря, что позволяет острову не тонуть при росте уровня Мирового океана.
Planet Today вчера в 08:12
Происшествия
В Дагестане двое полицейских избили задержанную, вымогая у нее деньги
Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет против пыток», 26 марта Алиев и Сайпулаев задержали Курашову и, доставив в отдел, били ее по голове и телу.
Новые Известия 11:40
Политика
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков рицином из России
Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления трех пражских муниципальных политиков ядом рицин, который якобы привез в Прагу российский дипломат.
Вести.Ru 12:52
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Происшествия
Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса
Интерфакс вчера в 09:33
Общество
Замминистра обороны России назвал костюм Гитлера уникальной вещью
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Lenta.ru 08:45
Авто
В России стартовало производство новой версии Renault Logan
На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня 01:03
Кино
Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix
Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru 07:23
Происшествия
На французской атомной подводной лодке произошел пожар
На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35