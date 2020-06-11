Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Маршрут для Грефа: зачем Сбербанк покупает конкурента «Яндекс.Карт»

Forbesвчера в 14:57

Сбербанк усиливает позиции против «Яндекса»

Коммерсантъвчера в 09:32

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москвавчера в 01:51

«Сбербанк» покупает сервис 2ГИС, конкурирующий с «Яндекс.Картами»

Вести.Ruвчера в 01:59

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАССвчера в 01:54

Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

РИА Новостивчера в 02:56

Сбербанк купит сервис 2ГИС

РБКвчера в 01:00
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Происшествия

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя

РБК 17:16
253
Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
1,6K
Происшествия

В Казани произошел взрыв в газохранилище

РБК 17:58
12
Политика

Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому

Lenta.ru вчера в 20:12
1,2K
Общество

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Lenta.ru 01:59
274
Общество

Профессора назвали расистом за нежелание отменить экзамены темнокожим

РЕН ТВ вчера в 08:55
18
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
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Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
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Интернет

Новая функция появится в WhatsApp

Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
30
Общество

В ФОМС рассказали о порядке госпитализации при коронавирусе

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассказали, при каких условиях больного коронавирусом отправляют на стационарное лечение.
News.ru 09:17
10
Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
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Авто

Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу

Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
Новые автомобили вчера в 04:11
32
Общество

Врач дал советы по правильному потреблению воды в жару

Во время жаркого периода медик советует предлагать детям воду примерно раз в полчаса.
ToDay News Ufa 06:27
12
Общество

Бурдж-Халифа окрасили в триколор

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
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Кино

Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках

Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru 10 июня в 14:33
Политика

Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия 16:58
15
Шоу-бизнес

Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком

Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
7
Культура

Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

Мангу «Шаман Кинг» снова экранизируют, сообщает Crunchyroll со ссылкой на сайт проекта. Аниме-сериал выйдет в апреле 2021 года.
Афиша Daily 06:23
13
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
1,8K
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело медиков из Калиниграда

«Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и. о. главного врача родильного дома Елены Белой обстоятельства и доложить ему», — сказано в сообщении.
Известия 17:55
Наука

Раскрыта тайна островов, которые не тонут при повышении уровня моря

Выяснилось, что гребень острова может подниматься вместе с повышением уровня моря, что позволяет острову не тонуть при росте уровня Мирового океана.
Planet Today вчера в 08:12
6
Кино

Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама

Piter.tv 12:50
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Происшествия

В Дагестане двое полицейских избили задержанную, вымогая у нее деньги

Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет против пыток», 26 марта Алиев и Сайпулаев задержали Курашову и, доставив в отдел, били ее по голове и телу.
Новые Известия 11:40
15
Политика

В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков рицином из России

Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления трех пражских муниципальных политиков ядом рицин, который якобы привез в Прагу российский дипломат.
Вести.Ru 12:52
2
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
89
Происшествия

Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса

Интерфакс вчера в 09:33
2,1K
Общество

Замминистра обороны России назвал костюм Гитлера уникальной вещью

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Lenta.ru 08:45
2
Авто

В России стартовало производство новой версии Renault Logan

На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня 01:03
16
Кино

Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix

Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru 07:23
8
Происшествия

На французской атомной подводной лодке произошел пожар

На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35
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