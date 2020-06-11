Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС

Картографическая компания 2ГИС станет частью экосистемы Сбербанка. Совместно они будут развивать технологическую платформу и продукты компании, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. Оценка 100% долей компании для сделки составила 14,3 млрд руб.
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Компания Nissan приступила к тестам нового Nissan Qashqai.
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