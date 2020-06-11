Экономика
ВедомостиСбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС
Картографическая компания 2ГИС станет частью экосистемы Сбербанка. Совместно они будут развивать технологическую платформу и продукты компании, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. Оценка 100% долей компании для сделки составила 14,3 млрд руб.
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Политика
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Общество
В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности
Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Футбол
«Локомотив» предлагает Баделю и Йоветичу зарплату в 3-3,5 миллиона евро
Каждому из балканцев предлагаются годовые оклады в районе 3-3,5 миллиона евро.
Спорт-Экспресс 08:30
Политика
Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет
Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
Ведомости 06:29
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на 4-дневную рабочую неделю
Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что пересмотр условий государственной поддержки и постепенное сокращение карантинных мер на территории РФ положительно сказались на отрасли, что дало возможность отечественному концерну перенести переход на 4-дневную рабочую неделю до конца текущего лета.
Новые автомобили вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Разин вспомнил, как пьяный Ефремов «вызывал ужас у всех»
Свободная Пресса 08:45
Общество
На Кубани небольшие отели откроются с 12 июня
В Краснодарском крае отели, в которых меньше 50 номеров, откроются с 12 июня, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.
Газета.Ru 06:32
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Здоровье
89 случаев коронавируса выявлено среди приезжих в Псковской области
Александр Нестерук отметил, что среди приезжих заболевание выявлено у 50 граждан Киргизии, 25 – жителей Санкт-Петербурга, 9 – жителей Ленинградской области и 5 – другие регионы России.
Псковское агентство информации 08:32
Происшествия
Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков
Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
RT на русском 09:44
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым погибли два человека
Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
Происшествия
Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова
В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
RT на русском 08:02
Политика
Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии
На днях президент США Дональд Трамп распорядился сократить численность американских военных в ФРГ с 52 тысяч до 25 тысяч.
Украина.ру вчера в 23:15
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Авто
Новый Nissan Qashqai вышел на тесты
Компания Nissan приступила к тестам нового Nissan Qashqai.
Автоновости дня 04:47
Происшествия
Защита историка Соколова попросила суд проверить SMS от Ещенко
Защита историка Олега Соколова просит суд приобщить к материалам дела запрос в петербургский главк СК РФ о получении доступа к SMS-переписке обвиняемого с убитой Анастасией Ищенко, сообщил адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 08:39
Политика
Асад снял с должности премьер-министра Сирии
Президент Сирии Башар Асад подписал указ о снятии с должности премьер-министра арабской республики Имада Хамиса.
Газета.Ru 09:28
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил отменить пропуска для передвижения между муниципалитетами, сообщает "Кубань-24".
Газета.Ru 09:32
Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру вчера в 22:46
Общество
Врач назвал визуальные признаки заражения коронавирусом
У инфицированных коронавирусом признаки заболевания могут наблюдаться на коже. На руках или ногах иногда появляются покраснения.
Известия 08:56
Экономика
Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута.
REGNUM 07:37
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04