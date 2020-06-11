Картографическая компания 2ГИС станет частью экосистемы Сбербанка. Совместно они будут развивать технологическую платформу и продукты компании, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. Оценка 100% долей компании для сделки составила 14,3 млрд руб.

Общество В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина. 17

Авто «АвтоВАЗ» отложил переход на 4-дневную рабочую неделю Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что пересмотр условий государственной поддержки и постепенное сокращение карантинных мер на территории РФ положительно сказались на отрасли, что дало возможность отечественному концерну перенести переход на 4-дневную рабочую неделю до конца текущего лета. 22

Общество На Кубани небольшие отели откроются с 12 июня В Краснодарском крае отели, в которых меньше 50 номеров, откроются с 12 июня, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева. 9

Здоровье 89 случаев коронавируса выявлено среди приезжих в Псковской области Александр Нестерук отметил, что среди приезжих заболевание выявлено у 50 граждан Киргизии, 25 – жителей Санкт-Петербурга, 9 – жителей Ленинградской области и 5 – другие регионы России.

Общество Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым погибли два человека Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.

Происшествия Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы. 206

Политика Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии На днях президент США Дональд Трамп распорядился сократить численность американских военных в ФРГ с 52 тысяч до 25 тысяч.

Происшествия Защита историка Соколова попросила суд проверить SMS от Ещенко Защита историка Олега Соколова просит суд приобщить к материалам дела запрос в петербургский главк СК РФ о получении доступа к SMS-переписке обвиняемого с убитой Анастасией Ищенко, сообщил адвокат Александр Почуев.

Политика Асад снял с должности премьер-министра Сирии Президент Сирии Башар Асад подписал указ о снятии с должности премьер-министра арабской республики Имада Хамиса.

Общество В Краснодарском крае отменили пропускной режим Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил отменить пропуска для передвижения между муниципалитетами, сообщает "Кубань-24". 350

Общество Врач назвал визуальные признаки заражения коронавирусом У инфицированных коронавирусом признаки заболевания могут наблюдаться на коже. На руках или ногах иногда появляются покраснения. 17

Экономика Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута. 127