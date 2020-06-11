Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС

2ГИС входит в топ-10 работающих в рунете холдингов. Разработчиком сервиса является новосибирское ООО «Дубльгис», гендиректор которого — основатель сервиса Александр Сысоев. Переговоры о покупке сервиса Сбербанком велись с лета 2019 года.
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Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

РБК01:00

ДубльГИС продает контрольную долю Сбербанку

НДН.инфо02:17

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС. Рассказываем подробности сделки

НГС02:07

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАСС01:54

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москва01:51

Сбербанк купил новосибирский электронный справочник «2ГИС». Компанию оценили в 14,3 млрд

Тайга.инфо01:46

Сбербанк купит одну из самых дорогих компаний Рунета

Forbes02:44
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:23
Общество

Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина

Московский районный суд Твери освободил досрочно Владимира Лапыгина, который был осужден за госизмену.
REGNUM 03:23
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Футбол

«Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ

Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.
Давыдов.Индекс вчера в 14:27
Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
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Кино

Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
News.ru вчера в 03:33
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Общество

В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 22:08
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Общество

Во Владимирской области выявили еще 64 случая коронавируса

По данным Роспотребнадзора во Владимирской области еще 64 человека заболели коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 02:47
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Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
1,5K
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
1,9K
Общество

В Москве еще 2236 человек вылечились от коронавируса

Еще 2236 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за минувшие сутки, общее число выздоровевших составило 115 769.
Газета.Ru 02:42
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Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

Российская газета 02:11
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Единоборства

Блейдс считает себя фаворитом в поединке против Волкова

Газета.Ru 01:57
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Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
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Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
347
Общество

В Миннесоте протестующие свалили статую Христофора Колумба

RT на русском 02:30
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Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
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Транспорт

В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость

Наша версия вчера в 06:15
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Футбол

Лигу чемпионов возобновят 8 августа

УЕФА запланировали доиграть оставшиеся матчи Лиги чемпионов с 8 по 23 августа, сообщает AS.
Полит.ру вчера в 08:29
Политика

В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров

Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия 02:42
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
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Экономика

Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн

Apple и Microsoft стали первыми компаниями, чья капитализация достигла показателя $1,5 трлн.
РБК 01:50
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Политика

Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
1K
Происшествия

Адвокат Мамаева сравнил дело игрока с разбирательством Ефремова

Адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, Игорь Бушманов рассказал о том, как видит положение дел в плане ситуации с Михаилом Ефремовым.
Live24 02:26
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus

Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
Car.ru 09 июня в 23:36
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 08 июня в 07:20
2,2K
Происшествия

В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем

В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
117
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
2,6K
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