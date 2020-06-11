2ГИС входит в топ-10 работающих в рунете холдингов. Разработчиком сервиса является новосибирское ООО «Дубльгис», гендиректор которого — основатель сервиса Александр Сысоев. Переговоры о покупке сервиса Сбербанком велись с лета 2019 года.

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Здоровье Ковид на Сахалине почти побил отметку в 300 заболевших На 11 июня список пополнили 26 случаев: 15 из них контактные в медицинских учреждениях (перинатальному центру два человека, РСЦ — четыре) и по ранее заболевшим (девять).

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Шоу-бизнес Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой. 31

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Политика В Крыму Зеленского призвали к покаянию Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости. 7

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Политика Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование. 100