Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС

2ГИС входит в топ-10 работающих в рунете холдингов. Разработчиком сервиса является новосибирское ООО «Дубльгис», гендиректор которого — основатель сервиса Александр Сысоев. Переговоры о покупке сервиса Сбербанком велись с лета 2019 года.
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ДубльГИС продает контрольную долю Сбербанку

НДН.инфо02:17

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС. Рассказываем подробности сделки

НГС02:07

Сбербанк купил новосибирский электронный справочник «2ГИС». Компанию оценили в 14,3 млрд

Тайга.инфо01:46

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАСС01:54

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москва01:51

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Коммерсантъ02:05

Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

РБК01:00
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Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
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Фигурное катание

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
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Происшествия

Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, информирует в четверг СУСК по региону.
РИА Новости 02:43
Здоровье

Ковид на Сахалине почти побил отметку в 300 заболевших

На 11 июня список пополнили 26 случаев: 15 из них контактные в медицинских учреждениях (перинатальному центру два человека, РСЦ — четыре) и по ранее заболевшим (девять).
Сахалин.Инфо 02:25
Происшествия

В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

Газета.Ru вчера в 14:56
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Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

Российская газета 02:11
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Общество

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

Нижегородская Правда вчера в 05:42
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Общество

Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью агентству ТАСС заявил, что пошел бы по схеме более широкой выдачи денег гражданам, пострадавшим от кризиса.
РБК 02:38
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Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

РБК 09 июня в 11:05
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Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru вчера в 08:31
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
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Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
30
Общество

В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 22:08
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
2,6K
Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
7
Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
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Общество

Вспышка коронавируса произошла в кемеровском пансионате для инвалидов

Интерфакс - Россия 02:06
Армия и оружие

Кремль даже рад: Решение Трампа послать солдат в Польшу выгодно России - ARD

Ещё один эксперт, руководитель московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин, считает, что две тысячи военных у восточных границ Польши едва ли станут серьёзной угрозой Вооружённым силам России.
Царьград 02:13
Политика

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Деловое.ТВ 09 июня в 06:12
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Энергетика

Белоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон.
Коммерсантъ 09 июня в 13:34
1,1K
Политика

Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование.
Ведомости вчера в 17:01
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС вчера в 07:46
1,9K
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
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Происшествия

В Москве прощаются с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем

В Москве прощаются с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем В Москве проходит церемония прощания с погибшим в аварии Сергеем Захаровым.
Экспресс газета 02:32
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Путешествия

Определены самые безопасные места для отдыха в этом году

Специалисты Всемирного совета по туризму и путешествиям назвали самые безопасные направления для отдыха летом 2020 года.
Астрахань FM 02:15
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Экономика

Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы

Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
Актуальные Новости вчера в 02:43
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