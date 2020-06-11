Экономика
КоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС
2ГИС входит в топ-10 работающих в рунете холдингов. Разработчиком сервиса является новосибирское ООО «Дубльгис», гендиректор которого — основатель сервиса Александр Сысоев. Переговоры о покупке сервиса Сбербанком велись с лета 2019 года.
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Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Происшествия
Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки
Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, информирует в четверг СУСК по региону.
РИА Новости 02:43
Здоровье
Ковид на Сахалине почти побил отметку в 300 заболевших
На 11 июня список пополнили 26 случаев: 15 из них контактные в медицинских учреждениях (перинатальному центру два человека, РСЦ — четыре) и по ранее заболевшим (девять).
Сахалин.Инфо 02:25
Происшествия
В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Общество
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом
Нижегородская Правда вчера в 05:42
Общество
Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью агентству ТАСС заявил, что пошел бы по схеме более широкой выдачи денег гражданам, пострадавшим от кризиса.
РБК 02:38
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
РБК 09 июня в 11:05
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Общество
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 22:08
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц
В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
Общество
Вспышка коронавируса произошла в кемеровском пансионате для инвалидов
Интерфакс - Россия 02:06
Армия и оружие
Кремль даже рад: Решение Трампа послать солдат в Польшу выгодно России - ARD
Ещё один эксперт, руководитель московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин, считает, что две тысячи военных у восточных границ Польши едва ли станут серьёзной угрозой Вооружённым силам России.
Царьград 02:13
Политика
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ 09 июня в 06:12
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Энергетика
Белоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон.
Коммерсантъ 09 июня в 13:34
Политика
Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию
В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование.
Ведомости вчера в 17:01
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС вчера в 07:46
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Происшествия
В Москве прощаются с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем
В Москве прощаются с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем В Москве проходит церемония прощания с погибшим в аварии Сергеем Захаровым.
Экспресс газета 02:32
Путешествия
Определены самые безопасные места для отдыха в этом году
Специалисты Всемирного совета по туризму и путешествиям назвали самые безопасные направления для отдыха летом 2020 года.
Астрахань FM 02:15
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
Актуальные Новости вчера в 02:43