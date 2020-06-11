Экономика
КоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС
2ГИС входит в топ-10 работающих в рунете холдингов. Разработчиком сервиса является новосибирское ООО «Дубльгис», гендиректор которого — основатель сервиса Александр Сысоев. Переговоры о покупке сервиса Сбербанком велись с лета 2019 года.
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Политика
Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому
Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:00
Происшествия
Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива
В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество
Система пенсионного обеспечения в России изменится с 1 июля
Еще одна корректировка системы пенсионного обеспечения в России произойдет с 1 июля 2020 года.
ФАН 09 июня в 12:21
Общество
Около 30 тысяч тонн грунта вывезли с места аварии в Норильске
Загрязнённый в результате аварии с нефтепродуктами грунт вывезен в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3.
News.ru вчера в 03:05
Политика
Климкин назвал способ вернуть Крым
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал способ вернуть Крым обратно Украине.
МонаВиста вчера в 13:55
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос вчера в 05:41
Экономика
В России появятся две новые льготы для пенсионеров
Новые льготы станут доступны для пенсионеров в ближайшее время.
iReactor 09 июня в 03:07
Общество
Врач назвала способ борьбы с сединой
Ранней сединой сегодня вряд ли кого-то удивишь.
РИА Новости вчера в 19:02
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 114 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 11 июня выявлено 114 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:33
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Норкин назвал дату возвращения на телевидение
Журналист Андрей Норкин рассказал, когда планирует вернуться на телевидение. "Я выйду на работу 15 числа", - цитирует ведущего СтарХит.
РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снялась обнажённой для обложки Elle
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды.
News.ru вчера в 20:46
Авто
Автомобилистов России летом затронут три нововведения
3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
Evo-rus.com 08 июня в 01:25
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Бурятии выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:53
Общество
В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19
В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия вчера в 20:45
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru 09 июня в 09:43
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала подписчикам своего мужа
Телеведущая выложила в сеть редкий кадр. Екатерина Андреева почти 20 лет счастлива в браке с Душаном Перовичем.
Wday.ru вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 09 июня в 03:55
Футбол
Губернатор: «Без поддержки региона „Балтика“ прекратит существование»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил в инстаграме на вопрос одного из подписчиков касаемо прекращения финансирования ФК "Балтики" из бюджета области.
Soccer.ru 01:51
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Кино
Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»
Киноафиша России 09 июня в 02:48
Футбол
Санчо решил покинуть «Боруссию» нынешним летом
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хотел бы уйти из команды по окончании сезона.
Спорт-Экспресс вчера в 04:29
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 09 июня в 04:07
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
ТАСС вчера в 13:58
Происшествия
Руководителя сахалинского Пенсионного фонда задержали за взятку
Как стало известно ИА Sakh.com, следственные действия, проводившиеся вчера в здании областного Пенсионного фонда в Южно-Сахалинске закончились задержанием руководителя.
Сахалин.Инфо 01:44