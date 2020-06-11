Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС

2ГИС входит в топ-10 работающих в рунете холдингов. Разработчиком сервиса является новосибирское ООО «Дубльгис», гендиректор которого — основатель сервиса Александр Сысоев. Переговоры о покупке сервиса Сбербанком велись с лета 2019 года.
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ДубльГИС продает контрольную долю Сбербанку

НДН.инфо02:17

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС. Рассказываем подробности сделки

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Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

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Сбербанк купил новосибирский электронный справочник «2ГИС». Компанию оценили в 14,3 млрд

Тайга.инфо01:46

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Коммерсантъ02:05
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Политика

Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому

Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:00
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Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru вчера в 06:29
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Общество

Система пенсионного обеспечения в России изменится с 1 июля

Еще одна корректировка системы пенсионного обеспечения в России произойдет с 1 июля 2020 года.
ФАН 09 июня в 12:21
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Общество

Около 30 тысяч тонн грунта вывезли с места аварии в Норильске

Загрязнённый в результате аварии с нефтепродуктами грунт вывезен в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3.
News.ru вчера в 03:05
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Политика

Климкин назвал способ вернуть Крым

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал способ вернуть Крым обратно Украине.
МонаВиста вчера в 13:55
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Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос вчера в 05:41
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Экономика

В России появятся две новые льготы для пенсионеров

Новые льготы станут доступны для пенсионеров в ближайшее время.
iReactor 09 июня в 03:07
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Общество

Врач назвала способ борьбы с сединой

Ранней сединой сегодня вряд ли кого-то удивишь.
РИА Новости вчера в 19:02
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
1,9K
Общество

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 114 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 11 июня выявлено 114 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:33
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
1,3K
Шоу-бизнес

Норкин назвал дату возвращения на телевидение

Журналист Андрей Норкин рассказал, когда планирует вернуться на телевидение. "Я выйду на работу 15 числа", - цитирует ведущего СтарХит.
РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова снялась обнажённой для обложки Elle

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды.
News.ru вчера в 20:46
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Авто

Автомобилистов России летом затронут три нововведения

3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
Evo-rus.com 08 июня в 01:25
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Здоровье

В Бурятии за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Бурятии выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:53
134
Общество

В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19

В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия вчера в 20:45
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
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Кино

Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru 09 июня в 09:43
7
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала подписчикам своего мужа

Телеведущая выложила в сеть редкий кадр. Екатерина Андреева почти 20 лет счастлива в браке с Душаном Перовичем.
Wday.ru вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 09 июня в 03:55
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Футбол

Губернатор: «Без поддержки региона „Балтика“ прекратит существование»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил в инстаграме на вопрос одного из подписчиков касаемо прекращения финансирования ФК "Балтики" из бюджета области.
Soccer.ru 01:51
Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
19
Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
39
Кино

Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»

Киноафиша России 09 июня в 02:48
15
Футбол

Санчо решил покинуть «Боруссию» нынешним летом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хотел бы уйти из команды по окончании сезона.
Спорт-Экспресс вчера в 04:29
Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

Российская газета 02:11
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 09 июня в 04:07
52
Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
60
Транспорт

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

ТАСС вчера в 13:58
238
Происшествия

Руководителя сахалинского Пенсионного фонда задержали за взятку

Как стало известно ИА Sakh.com, следственные действия, проводившиеся вчера в здании областного Пенсионного фонда в Южно-Сахалинске закончились задержанием руководителя.
Сахалин.Инфо 01:44
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