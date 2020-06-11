Экономика
КоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов
Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определённых типов мужчин. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 11:36
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек
1,3% общего числа инфицированных умерли – 6532 человека (плюс 174 за сутки). 40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве.
Ведомости 03:56
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Общество
Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину
В четверг на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня на территории края отменяются "красные пропуска" для передвижения между муниципалитетами, а также еще целый ряд дейстововаших ограничений режима карантина по коронавирусу.
Российская газета 06:07
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Газета.Ru 04:42
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
Происшествия
Суд арестовал директора ТЭЦ в Норильске до 21 июля
Суд в Норильске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Смирнова - директора ТЭЦ-3, где произошел разлив нефтепродуктов, до 31 июля.
Инфорос 06:15
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Политика
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Политика
В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу
На вопрос, не считают ли в Кремле цифры необычными, он ответил: "Нет".
Российская газета 06:05
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Футбол
Сборная России сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России, как и в предыдущем рейтинге, располагается на 38-й строчке. В активе подопечных Станислава Черчесова 1470 очков.
Sport.ru 05:59
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Спорт
МОК аннулировал результаты российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил аннулирование результатов женской сборной России по хоккею на Олимпийских игра-2014 в Сочи, об этом сообщает пресс-служба организации.
Вести.Ru 05:45
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Evo-rus.com вчера в 06:08
Общество
Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
Газета.Ru 04:07
Общество
В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы
В Краснодарском крае с 12 июня откроются отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.
RT на русском 06:15
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
РИА Новости 06:19
Общество
Депздрав Москвы объяснил расхождение данных по смертности с оперштабом
Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:12
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 уже можно предзаказать за $40
Megaobzor.com вчера в 09:06
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Общество
Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.
Газета.Ru вчера в 11:22
Происшествия
В Сызрани ФСБ задержала начальника отдела полиции Андрея Гусарова
Сегодня, 10 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали начальника отдела МУ МВД "Сызранское" Андрея Гусарова, сообщает "Сова".
Территория.Самара вчера в 14:21
Общество
В России выявлено 8779 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в РФ зарегистрировано 8779 новых случаев заражения коронавирусом.
Клуб регионов 03:49