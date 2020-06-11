Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

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Маршрут для Грефа: зачем Сбербанк покупает конкурента «Яндекс.Карт»

Forbes11 июня в 14:57

Сбербанк усиливает позиции против «Яндекса»

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Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

РИА Новости11 июня в 02:56

Эхономика: Сбербанк покупает систему 2ГИС

Эхо Москвы09:01

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москва11 июня в 01:51

Сбербанк купит сервис 2ГИС

РБК11 июня в 01:00
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Политика

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
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Общество

В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом.
Известия 16:18
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Общество

В Дагестане с 15 июня стартует первый этап снятия ограничений

«С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений», ― говорится в сообщении.
REGNUM 16:48
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Политика

Сестра Ким Чен Ына предупредила о «следующем шаге» в отношении Сеула

Сестра лидера КНДР и первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи) Ким Е Чжон заявила о новых мерах, которые предпримет страна в отношении Южной Кореи, передает РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
МИР 24 11:44
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 10:56
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Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
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Киберспорт

PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня

Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com 14:14
Общество

Правительство утвердило новые меры поддержки россиян

Правительство России утвердило новые меры поддержки жителей страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
Петрозаводск говорит 11 июня в 12:31
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
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Путешествия

Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян

Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК 16:38
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Происшествия

Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
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Общество

Проспавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

РЕН ТВ вчера в 23:35
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
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Общество

В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией

В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе.
Коммерсантъ 12:45
Игры

Sony показала новый PlayStation 5

Компания Sony провела презентацию и показала новый PlayStation 5. Онлайн-презентация The Future of Gaming прошла на YouTube.
Mockva.ru 11 июня в 17:42
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия 15:17
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Игры

Sony представила первые игры для PlayStation 5

Lenta.ru 11 июня в 16:52
Происшествия

Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований

РИА Новости вчера в 08:32
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Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
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Происшествия

В Новосибирской области от удара молнией погиб второй человек за сутки

Второй человек за последние сутки в Новосибирской области скончался от удара молнией, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
РИА Новости 14:48
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Игры

Capcom анонсировала Resident Evil Village

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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
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Авто

Geely FY11 привезут в Россию из Китая

Старт продаж Geely FY11 в РФ намечен на третий квартал.
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Разработчики раскрыли секрет новой Mafia

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Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
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