Экономика
КоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
Общество
В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом.
Известия 16:18
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Общество
В Дагестане с 15 июня стартует первый этап снятия ограничений
«С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений», ― говорится в сообщении.
REGNUM 16:48
Политика
Сестра Ким Чен Ына предупредила о «следующем шаге» в отношении Сеула
Сестра лидера КНДР и первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи) Ким Е Чжон заявила о новых мерах, которые предпримет страна в отношении Южной Кореи, передает РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
МИР 24 11:44
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Киберспорт
PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня
Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com 14:14
Общество
Правительство утвердило новые меры поддержки россиян
Правительство России утвердило новые меры поддержки жителей страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
Петрозаводск говорит 11 июня в 12:31
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Путешествия
Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК 16:38
Происшествия
Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
Общество
Проспавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
РЕН ТВ вчера в 23:35
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
Общество
В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией
В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе.
Коммерсантъ 12:45
Игры
Sony показала новый PlayStation 5
Компания Sony провела презентацию и показала новый PlayStation 5. Онлайн-презентация The Future of Gaming прошла на YouTube.
Mockva.ru 11 июня в 17:42
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия 15:17
Игры
Sony представила первые игры для PlayStation 5
Lenta.ru 11 июня в 16:52
Происшествия
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
РИА Новости вчера в 08:32
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Происшествия
В Новосибирской области от удара молнией погиб второй человек за сутки
Второй человек за последние сутки в Новосибирской области скончался от удара молнией, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
РИА Новости 14:48
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
RuNews24.ru 08:00
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Авто
Geely FY11 привезут в Россию из Китая
Старт продаж Geely FY11 в РФ намечен на третий квартал.
32CARS.ru 08:10
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Киберспорт
Разработчики раскрыли секрет новой Mafia
Российская газета 15:46
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50