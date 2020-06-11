Экономика
КоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Политика
Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы
Москва, 12 июня 2020, 03:20 — REGNUM Поводов для приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы в Москве нет, считает руководитель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
REGNUM 20:20
Армия и оружие
Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал флота Касатонов»
Первый серийный российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 будет передан ВМФ России в июле 2020 года.
Известия 23:31
Транспорт
В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость
Наша версия вчера в 06:15
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт вчера в 14:26
Политика
Французский журналист предрек США участь Советского Союза
Эпидемия COVID-19, как считает Бавре, стала для США своего рода новым Перл-Харбором, который уже унес 110 тысяч жизней.
РИА Новости 21:07
Гаджеты
После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4
Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной.
iXBT.com 08:57
Авто
В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
Британская компаня Land Rover начала принимать заказы в России на новый внедорожник Defender в комплектациях SE и HSE.
Известия 08:03
Армия и оружие
Азербайджанская армия контролирует дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом
В результате успешных боевых действий азербайджанской армии в 2016 и 2018 годах были взяты под контроль дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом.
Sputnik Азербайджан 12:40
Футбол
Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» в истории
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.
Soccer.ru 18:50
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Спорт
Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn
Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 17:50
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Происшествия
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова, пока он был на допросе
Спорт-Экспресс 15:39
Общество
Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи об обращении Пугачевой за госпомощью
Обо всем юморист Максим Галкин рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 12:01
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
Авто
«КамАЗ» показал первый карьерный самосвал
Не исключено, что новый "КамАЗ-65905" станет первой моделью проекта "Самсон", в который войдет ряд моделей грузоподъемностью до 70 тонн.
SpeedMe вчера в 05:53
Здоровье
Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом
Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
ИА Красная Весна 17:22
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Здоровье
В Свердловской области выявлено ещё 312 больных коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 312 человек.
Уральский меридиан 03:36
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Наука
Найдено древнейшее произведение искусства в Китае
Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском вчера в 14:48
Экономика
ФРС США сохранила ставку на уровне 0–0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку. В марте регулятор снизил ее до 0–0,25% годовых.
Коммерсантъ вчера в 14:26
Политика
МИД КНДР назвал безнадежными отношения с США
Глава МИДа Северной Кореи Ли Сон Гвон рассказал о безнадежности и ухудшении отношений с Соединенными Штатами по итогу двух лет с момента начала переговоров между странами.
Известия 19:01
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Политика
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Согласно указу Трампа, у лиц, причастных к судебным процессам МУС в отношении американских служащих, заблокируют находящиеся в юрисдикции США активы.
Газета.Ru 22:49
Футбол
Тренер московского «Динамо»: «Готовим „Краснодару“ сюрпризы»
Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Sport.ru 15:44
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37