Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Маршрут для Грефа: зачем Сбербанк покупает конкурента «Яндекс.Карт»

Forbes14:57

Сбербанк усиливает позиции против «Яндекса»

Коммерсантъ09:32

Сбербанк купит сервис 2ГИС

РБК01:00

«Сбербанк» покупает сервис 2ГИС, конкурирующий с «Яндекс.Картами»

Вести.Ru01:59

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАСС01:54

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москва01:51

Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

РИА Новости02:56
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Политика

Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы

Москва, 12 июня 2020, 03:20 — REGNUM Поводов для приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы в Москве нет, считает руководитель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
REGNUM 20:20
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Армия и оружие

Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал флота Касатонов»

Первый серийный российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 будет передан ВМФ России в июле 2020 года.
Известия 23:31
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Транспорт

В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость

Наша версия вчера в 06:15
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Происшествия

Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью

Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт вчера в 14:26
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Политика

Французский журналист предрек США участь Советского Союза

Эпидемия COVID-19, как считает Бавре, стала для США своего рода новым Перл-Харбором, который уже унес 110 тысяч жизней.
РИА Новости 21:07
Гаджеты

После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4

Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной.
iXBT.com 08:57
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Авто

В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender

Британская компаня Land Rover начала принимать заказы в России на новый внедорожник Defender в комплектациях SE и HSE.
Известия 08:03
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Армия и оружие

Азербайджанская армия контролирует дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом

В результате успешных боевых действий азербайджанской армии в 2016 и 2018 годах были взяты под контроль дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом.
Sputnik Азербайджан 12:40
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Футбол

Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» в истории

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.
Soccer.ru 18:50
Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
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Футбол

«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры

"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Спорт

Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 17:50
Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
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Происшествия

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова, пока он был на допросе

Спорт-Экспресс 15:39
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Общество

Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле

В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
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Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал слухи об обращении Пугачевой за госпомощью

Обо всем юморист Максим Галкин рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 12:01
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Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
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Авто

«КамАЗ» показал первый карьерный самосвал

Не исключено, что новый "КамАЗ-65905" станет первой моделью проекта "Самсон", в который войдет ряд моделей грузоподъемностью до 70 тонн.
SpeedMe вчера в 05:53
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Здоровье

Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом

Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
ИА Красная Весна 17:22
Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
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Здоровье

В Свердловской области выявлено ещё 312 больных коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 312 человек.
Уральский меридиан 03:36
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Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
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Наука

Найдено древнейшее произведение искусства в Китае

Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском вчера в 14:48
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Экономика

ФРС США сохранила ставку на уровне 0–0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку. В марте регулятор снизил ее до 0–0,25% годовых.
Коммерсантъ вчера в 14:26
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Политика

МИД КНДР назвал безнадежными отношения с США

Глава МИДа Северной Кореи Ли Сон Гвон рассказал о безнадежности и ухудшении отношений с Соединенными Штатами по итогу двух лет с момента начала переговоров между странами.
Известия 19:01
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

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Политика

В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными

Согласно указу Трампа, у лиц, причастных к судебным процессам МУС в отношении американских служащих, заблокируют находящиеся в юрисдикции США активы.
Газета.Ru 22:49
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Футбол

Тренер московского «Динамо»: «Готовим „Краснодару“ сюрпризы»

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Sport.ru 15:44
Игры

Sony презентовала новую PlayStation

Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
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