Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Маршрут для Грефа: зачем Сбербанк покупает конкурента «Яндекс.Карт»

Forbes14:57

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАСС01:54

Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

РИА Новости02:56

«Сбербанк» покупает сервис 2ГИС, конкурирующий с «Яндекс.Картами»

Вести.Ru01:59

Сбербанк усиливает позиции против «Яндекса»

Коммерсантъ09:32

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москва01:51

Сбербанк купит сервис 2ГИС

РБК01:00
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 18:04, Ашберн
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
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Происшествия

Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, информирует в четверг СУ СК по региону.
РИА Новости 02:43
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Общество

В Ростовской области сняли ряд ограничений

Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
Блокнот Ростов-на-Дону 13:02
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Игры

Sony показала первые игры для PlayStation 5

Компания Sony провела презентацию, посвященную "будущему гейминга на PlayStation 5". В ходе прямой онлайн-трансляции на YouTube было показано несколько эксклюзивов, включая улучшенную Grand Theft Auto V и Project Athia, в которые сначала можно будет поиграть только на консоли следующего поколения.
Вести.Ru 16:59
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Происшествия

Михаил Ефремов появился в Telegram вопреки запрету на связь

Актеру, на днях ставшему виновником смертельного ДТП, по правилам домашнего ареста запрещено пользоваться телефоном и интернетом.
Газета.Ru 07:26
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
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Финансы

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей

Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 1,4% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 79,01 рубля, свидетельствуют данные биржи на 16:31 мск.
ТАСС 09:31
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Общество

Смольный объяснил медленное снятие ограничений в Петербурге

В Петербурге ограничения снимают более опасливо и медленно, нежели в Москве. Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, почему так происходит.
Мегаполис онлайн 16:11
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1,6K
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
1,6K
Происшествия

В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре

Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс вчера в 04:37
1,4K
Армия и оружие

Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста

СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360.
Ferra вчера в 14:58
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Гаджеты

Новый Xiaomi Mi Band 5 уже можно заказать. Цена

Российская газета вчера в 09:04
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Автоспорт

Формула-1 может провести две гонки в Бахрейне на разных версиях трассы

Чемпионат 15:57
Спорт

Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50
Политика

Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец 06:36
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Технологии

Google выпустил бета-версию Android 11

Американская корпорация Google предоставила в открытый доступ для скачивания обновленную операционную систему Android 11.
Evo-rus.com 01:11
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
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Киберспорт

Геннди Тартаковский рассказал о работе над Samurai Jack: Battle Through Time

Игромания.ру 15:06
Общество

Минздрав сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

Ситуация по коронавирусу в 21 росссийском регионе, по оценкам Минздрава, достаточно спокойная, сообщил глава министерства Михаил Мурашко.
РИА Новости 13:57
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Общество

В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия

"На территории региона продляется запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:47
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Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости 11:58
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Политика

В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы

Национальная служба новостей вчера в 06:07
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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
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Общество

В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры

Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС 14:52
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Общество

Учёные назвали период возможного конца эпидемии коронавируса в России

Учёные Российского химико-технологического университета имени Менделеева спрогнозировали, что эпидемия коронавируса в России может закончиться в конце июля 2020 года.
RT на русском 17:47
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Общество

Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы

Evo-rus.com 15:00
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Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.
Lenta.ru 10:33
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:14
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