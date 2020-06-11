Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Маршрут для Грефа: зачем Сбербанк покупает конкурента «Яндекс.Карт»

Forbesвчера в 14:57

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАССвчера в 01:54

Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

РИА Новостивчера в 02:56

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Вести.Ruвчера в 01:59

Сбербанк усиливает позиции против «Яндекса»

Коммерсантъвчера в 09:32

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Агентство Москвавчера в 01:51

Сбербанк купит сервис 2ГИС

РБКвчера в 01:00
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Общество

Доллар укрепляется на опасениях второй волны эпидемии в США

Доллар дешевел в последнее время благодаря общему снижению спроса на валюты "тихой гавани" вслед за постепенным возобновлением экономической активности в США и других странах мира после снятия локдаунов, введенных для сдерживания распространения коронавируса.
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Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
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Происшествия

Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП

Известия 18:24
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Происшествия

В Пекине на рынке нашли коронавирус

В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
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Экономика

Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС

Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 08:30
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия 18:16
Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
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Происшествия

Допрос Ефремова продолжался 5 часов

РЕН ТВ вчера в 13:37
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Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия 14:28
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Космос

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости 10 июня в 16:15
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Происшествия

В Казани произошел взрыв в газохранилище

РБК 17:58
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Происшествия

CNN: обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский имеет право на крупную пенсию

Бывший полицейский Миннеаполиса (штат Миннесота) Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве второй степени афроамериканца Джорджа Флойда, даже в случае признания виновным имеет право получать пенсию, размер которой за 30 лет может превысить $1,5 млн.
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Политика

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС открыть внешние границы с 1 июля

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС открыть внешние границы с 1 июля.
Эхо Москвы 02:03
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Происшествия

Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение

Записанное артистом Михаилом Ефремовым видеообращение с извинениями перед родственниками погибшего в ДТП Михаила Захарова не является нарушением правил содержания под домашним арестом.
РЕН ТВ 18:57
Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
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Авто

Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу

Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
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Игры

IGN показала первый геймплейный трейлер ремейка XIII

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Политика

Жители страны отмечают День России

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Игры

В новом трейлере Deathloop студии Arkane много убийств и смертей

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Экономика

В России приняты очередные меры поддержки для бизнеса

Федеральными законами от 8 июня текущего года №№ 166-ФЗ и 172-ФЗ принят очередной пакет мер поддержки для бизнеса.
Кавказ Пост вчера в 16:35
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Власти Северодвинска допускают отмену ограничений на въезд и выезд из города по будням после стабилизации ситуации с COVID-19

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Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком

Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
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Технологии

Чужие зарядки от телефона могут открыть дорогу хакерам к гаджету

Эксперт считает, через провода хакеры получают доступ к телефону, и им не нужно подбирать пароли, вся информация на гаджете, включая фото, банковские приложения.
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Общество

Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
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Зеленский планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня

Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины.
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Новая функция появится в WhatsApp

Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 15:52
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На звезду «Глухаря» напали в супермаркете

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