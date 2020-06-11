Экономика
ИзвестияСбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
По итогам переговоров, Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выходят из капитала компании. Оценка 2ГИС составила 14,3 млрд рублей.
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Общество
Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США
Народные новости 03:44
Происшествия
СК возбудил против главы Норильска дело о халатности
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 03:41
Политика
Зеленский рассказал об СМС-сообщениях Коломойского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.
Lenta.ru 02:49
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Экономика
Российским пенсионерам готовят выплату в 2000 рублей
Российские пенсионеры могут рассчитывать на единовременную денежную выплату. Сумма составит около 2 тысяч рублей.
ФедералПресс 01:13
Политика
США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики
Газета.Ru 09 июня в 14:33
Экономика
Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре
Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Космос
Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon
Lenta.ru вчера в 17:35
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Политика
Трамп назвал протестующих в Сиэтле «внутренними террористами»
Сиэтл, США, 11 июня 2020, 07:49 — REGNUM «Внутренние террористы» захватили американский город Сиэтл в штате Вашингтон, где продолжаются акции протеста против произвола полиции.
REGNUM 00:49
Игры
Стала известна возможная дата релиза ремейка XIII
Ремейк XIII может выйти 10 ноября 2020 года. Эта дата появилось на сайте испанского подразделения магазина Amazon.
CyberSport.ru 03:17
Технологии
300 000 пользователей Nintendo подверглись взлому
10 июня компания Nintendo заявила, что от взлома пострадали как минимум 300 000 пользователей.
ВладТайм вчера в 10:23
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на 4-дневную рабочую неделю
Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что пересмотр условий государственной поддержки и постепенное сокращение карантинных мер на территории РФ положительно сказались на отрасли, что дало возможность отечественному концерну перенести переход на 4-дневную рабочую неделю до конца текущего лета.
Новые автомобили вчера в 11:14
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Общество
С 1 июля в России изменится система пенсионного обеспечения
Очередная корректировка системы пенсионного обеспечения намечена на 1 июля.
Соловей.Инфо 02:21
Футбол
«Я пью, что хочу, Гиггзи». Роналду ответит Гиггзу на замечание о кока-коле после хет-трика за «МЮ»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз вспомнил, как повздорил с португальским нападающим Криштиану Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год.
Спорт-Экспресс 02:48
Общество
Ученый Лапыгин освобожден по УДО
Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.
BFM.ru 03:22
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
МОК перераспределил места в женском хоккейном турнире на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Sport.ru вчера в 19:28
Политика
Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение»
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, атмосферный фронт принесет холодный воздух с Баренцева моря и других арктических морей.
Российская газета вчера в 06:32
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
Финансы
Курс рубля снижается к евро в начале торгов
Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
Общество
Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроют ТЦ и летние веранды
Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов в Подмосковье могут быть открыты уже перед выходными 12-14 июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
ФАН вчера в 15:22
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Авто
Москва стала лидером по продажам кроссоверов китайских марок
Регионом-лидером по продажам кроссоверов и внедорожников (SUV) китайских марок в РФ стала Москва.
Автоновости дня 03:25
Политика
В конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма
Члены конгресса от Республиканской партии США представили доклад, в котором предложили признать Россию "страной - спонсором терроризма".
Газета.Ru вчера в 16:18