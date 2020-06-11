Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

По итогам переговоров, Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выходят из капитала компании. Оценка 2ГИС составила 14,3 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать213

Подробнее о событии

Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

РИА Новости02:56

Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

РБК01:00

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Коммерсантъ02:05

«Сбербанк» покупает сервис 2ГИС, конкурирующий с «Яндекс.Картами»

Вести.Ru01:59

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАСС01:54

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москва01:51

Сбербанк купит одну из самых дорогих компаний Рунета

Forbes02:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Общество

Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США

Народные новости 03:44
22
Происшествия

СК возбудил против главы Норильска дело о халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 03:41
9
Политика

Зеленский рассказал об СМС-сообщениях Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.
Lenta.ru 02:49
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
121
Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
89
Происшествия

Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
19
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
2K
Экономика

Российским пенсионерам готовят выплату в 2000 рублей

Российские пенсионеры могут рассчитывать на единовременную денежную выплату. Сумма составит около 2 тысяч рублей.
ФедералПресс 01:13
3
Политика

США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики

Газета.Ru 09 июня в 14:33
242
Экономика

Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре

Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Космос

Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Lenta.ru вчера в 17:35
378
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
25
Политика

Трамп назвал протестующих в Сиэтле «внутренними террористами»

Сиэтл, США, 11 июня 2020, 07:49 — REGNUM «Внутренние террористы» захватили американский город Сиэтл в штате Вашингтон, где продолжаются акции протеста против произвола полиции.
REGNUM 00:49
35
Игры

Стала известна возможная дата релиза ремейка XIII

Ремейк XIII может выйти 10 ноября 2020 года. Эта дата появилось на сайте испанского подразделения магазина Amazon.
CyberSport.ru 03:17
Технологии

300 000 пользователей Nintendo подверглись взлому

10 июня компания Nintendo заявила, что от взлома пострадали как минимум 300 000 пользователей.
ВладТайм вчера в 10:23
1
Авто

«АвтоВАЗ» отложил переход на 4-дневную рабочую неделю

Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что пересмотр условий государственной поддержки и постепенное сокращение карантинных мер на территории РФ положительно сказались на отрасли, что дало возможность отечественному концерну перенести переход на 4-дневную рабочую неделю до конца текущего лета.
Новые автомобили вчера в 11:14
19
Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Российская газета 03:37
Общество

С 1 июля в России изменится система пенсионного обеспечения

Очередная корректировка системы пенсионного обеспечения намечена на 1 июля.
Соловей.Инфо 02:21
22
Футбол

«Я пью, что хочу, Гиггзи». Роналду ответит Гиггзу на замечание о кока-коле после хет-трика за «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз вспомнил, как повздорил с португальским нападающим Криштиану Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год.
Спорт-Экспресс 02:48
Общество

Ученый Лапыгин освобожден по УДО

Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.
BFM.ru 03:22
13
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
171
Спорт

МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014

МОК перераспределил места в женском хоккейном турнире на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Sport.ru вчера в 19:28
Политика

Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
1K
Общество

Россиянам предрекли «арктическое вторжение»

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, атмосферный фронт принесет холодный воздух с Баренцева моря и других арктических морей.
Российская газета вчера в 06:32
674
Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
20
Финансы

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
Общество

Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроют ТЦ и летние веранды

Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов в Подмосковье могут быть открыты уже перед выходными 12-14 июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
ФАН вчера в 15:22
122
Общество

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
1,5K
Авто

Москва стала лидером по продажам кроссоверов китайских марок

Регионом-лидером по продажам кроссоверов и внедорожников (SUV) китайских марок в РФ стала Москва.
Автоновости дня 03:25
Политика

В конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма

Члены конгресса от Республиканской партии США представили доклад, в котором предложили признать Россию "страной - спонсором терроризма".
Газета.Ru вчера в 16:18
1,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное