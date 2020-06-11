По итогам переговоров, Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выходят из капитала компании. Оценка 2ГИС составила 14,3 млрд рублей.

Происшествия СК возбудил против главы Норильска дело о халатности Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 9

Политика Зеленский рассказал об СМС-сообщениях Коломойского Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 121

Экономика Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 25

Политика Трамп назвал протестующих в Сиэтле «внутренними террористами» Сиэтл, США, 11 июня 2020, 07:49 — REGNUM «Внутренние террористы» захватили американский город Сиэтл в штате Вашингтон, где продолжаются акции протеста против произвола полиции. 35

Игры Стала известна возможная дата релиза ремейка XIII Ремейк XIII может выйти 10 ноября 2020 года. Эта дата появилось на сайте испанского подразделения магазина Amazon.

Технологии 300 000 пользователей Nintendo подверглись взлому 10 июня компания Nintendo заявила, что от взлома пострадали как минимум 300 000 пользователей. 1

Авто «АвтоВАЗ» отложил переход на 4-дневную рабочую неделю Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что пересмотр условий государственной поддержки и постепенное сокращение карантинных мер на территории РФ положительно сказались на отрасли, что дало возможность отечественному концерну перенести переход на 4-дневную рабочую неделю до конца текущего лета. 19

Общество Ученый Лапыгин освобожден по УДО Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина. 13

Спорт МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014 МОК перераспределил места в женском хоккейном турнире на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Политика Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи. 1K

Общество Россиянам предрекли «арктическое вторжение» Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, атмосферный фронт принесет холодный воздух с Баренцева моря и других арктических морей. 674

Финансы Курс рубля снижается к евро в начале торгов Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроют ТЦ и летние веранды Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов в Подмосковье могут быть открыты уже перед выходными 12-14 июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. 122

Общество Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере. 1,5K