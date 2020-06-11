Экономика
ИзвестияСбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
По итогам переговоров Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выходят из капитала компании. Оценка 2ГИС составила 14,3 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить596
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Шоу-бизнес
Рапунцель из «Дома-2» стала мамой во второй раз
iReactor вчера в 04:41
Происшествия
Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова
Московский Комсомолец 10 июня в 14:27
Гаджеты
Названы 7 улучшений Xiaomi Mi Band 5
Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
Транспорт
С 11 июня стартуют продажи билетов в Крым по новым направлениям
Первый канал вчера в 00:02
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском вчера в 12:09
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM 00:40
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 09 июня в 06:19
Общество
Как в стране отмечают День России в 2020 году
В пятницу, 12 июня, в РФ отмечается один из главных государственных праздников страны — День России.
RT на русском 00:30
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18
Футбол
На стадионе «Баварии» выросли сорняки
Bild опубликовал в Instagram необычную фотографию со стадиона «Баварии».
Спорт-Экспресс вчера в 21:56
Здоровье
Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета
Холодные руки и ноги являются одним из первых признаков ослабления иммунитета.
Российская газета 00:40
Здоровье
В Белоруссии заявили о снижении числа случаев инфицирования COVID-19
В Белоруссии наблюдается снижение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:41
Политика
Глава Бурятии объяснил, почему «обнуление» — это гарантия стабильности
Улан-Удэ, 10 июня 2020, 07:30 — REGNUM «Обнуление» сроков президента России является гарантией внутренней и внешней стабильности как минимум до 2024 года.
REGNUM 10 июня в 00:30
Здоровье
Главный врач железнодорожной больницы Барнаула умер от коронавируса
В Барнауле скончался главный врач больницы РЖД Александр Зельцман, у которого был диагностирован КОВИД-19.
Evo-rus.com 01:02
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Происшествия
Ефремова вернули под домашний арест после допроса
РБК вчера в 14:00
Общество
Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
Ранее Федеральный оперативный штаб отчитывался, что в апреле умерли 1145 зараженных COVID-19.
Эхо Москвы вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
iReactor вчера в 08:07
Здоровье
Жена сообщившего о вспышке коронавируса врача родила здорового ребенка
Жена китайского врача Ли Вэньляна, первым сообщившего о вспышке в Ухане коронавируса и погибшего от COVID-19, родила здорового сына.
Lenta.ru 00:05
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот.
Газета.Ru вчера в 14:23
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 69 рублей
Цена евро выросла на 53 копейки и составила 78,46 рубля.
Ньюс-НН вчера в 09:30
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов
Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующих пищевую продукцию, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 00:13
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не собирается принимать финансовую помощь от артиста, если такая помощь будет предложена.
Rambler News Service вчера в 12:50
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 10 июня в 15:38