Экономика
ИзвестияСбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
По итогам переговоров Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выходят из капитала компании. Оценка 2ГИС составила 14,3 млрд рублей.
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Политика
Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Москва не отправила приглашение на парад Победы 24 июня украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 20:12
Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Авто
Ателье Carlex Design модернизировало Ford Ranger
Как отмечает в четверг, 11 июня, тюнинг-компания, спереди над фарами головного света появился небольшой блок, также здесь специалисты установили фирменную радиаторную решётку ателье с диагональными полосами с каждой стороны и вертикальными разрезами.
CarsWeek.ru 05:46
Общество
Ограничительные меры действуют до 21 июня в Якутии
В Якутии ограничительные меры действуют до 21 июня включительно. Соответствующее постановление подписал глава республики Айсен Николаев.
EastRussia 12:04
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Здоровье
Петиция за отставку главы минздрава Алтайского края появилась в Сети
Напомним, ранее часть медработников Алтайского края недополучили за апрель несколько тысяч рублей.
Толк 03:12
Шоу-бизнес
Нагиев впервые рассказал о возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию «Семь дней» впервые рассказал о своей возлюбленной.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Политика
В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы
Национальная служба новостей вчера в 06:07
Происшествия
За сутки еще 69 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
На 11 июня в Алтайском крае новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились еще 69 человек, выздоровели – 57 человек, сообщает оперштаб.
Kursk.com 04:17
Армия и оружие
НАТО ищет мины на недостроенном участке «Северного потока — 2»
Восемь тральщиков ищут мины по маршруту недостроенной части «Северного потока — 2».
Евразия Daily вчера в 05:45
Общество
В Белоруссию поступила первая партия нефти из США
Первая нефть из США начала поступать в четверг, 11 июня на перерабатывающий завод "Нафтан" в Белоруссии.
Газета.Ru 15:05
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Интернет
В WhatsApp решили добавить функцию поиска по дате
Маунтин-Вью, США, 12 июня 2020, 02:32 — REGNUM Новую функцию мессенджера WhatsApp, с помощью которой можно осуществлять быстрый поиск сообщений в чатах по заданной дате, тестируют разработчики программы, 11 июня сообщает портал WABetaInfo.
REGNUM 19:32
Космос
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости вчера в 16:15
Общество
В Подмосковье с 12 июня откроются летние веранды в кафе и ресторанах
В Московской области разрешат открыть летние веранды в кафе и ресторанах уже с 12 июня, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Афиша Daily 15:54
Политика
Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ
В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке.
Ведомости 07:17
Политика
В оборонный бюджет США включили средства на сдерживание Китая
В проект оборонного бюджета США включили 1,4 млрд долларов, которые будут направлены на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Московский Комсомолец 17:32
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Общество
В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".
РИА Новости 15:55
Кино
Как сейчас выглядит актер, сыгравший богатого жениха Роуз из «Титаника»
Билли Зейн прекрасно подошел на роль самовлюбленного богача, между прочем, актер действительно думает, что с его героем Роуз было бы лучше, чем с нищим романтиком.
SM News 12:00
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Общество
В Подмосковье каршеринг возобновит работу без ограничений с 15 июня
Услуги каршеринга и такси станут доступны в Подмосковье без ограничений с 15 июня.
РБК 17:19
Авто
Внедорожники Lada 4x4 продолжают поставляться в Европу
Кто теперь отвечает за импорт LADA в ЕС, и как новая партия автомобилей вообще попала в Германию, он не пояснил, но очевидно, что в данной ситуации имеет место быть так называемый «серый импорт» в лице свободных и независимых импортеров.
Автоновости дня 02:16
Политика
Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию
"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
Футбол
Яя Туре о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре высказался относительно расизма.
Sports.ru 17:23
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Общество
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06