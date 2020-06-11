Экономика
ИзвестияСбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
По итогам переговоров Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выходят из капитала компании. Оценка 2ГИС составила 14,3 млрд рублей.
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Фигурное катание
Брайан Орсер войдет в команду Рики Кихиры
Японская фигуристка Рика Кихира сообщила, что ее тренерскую команду пополнит канадец Брайан Орсер.
РИА Новости 05:10
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинений Ефремова
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной им материальной помощи и не приняла извинения, рассказал РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
РИА Новости 06:42
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова
Анна-Мария осталась ждать отца, а Литвинова покинула квартиру.
Bimru.ru вчера в 23:35
Здоровье
Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова хочет вернуться домой, «где отец никого не убивал»
Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь.
Pravda.Ru 06:23
Общество
Новые санитарные требования для магазинов разработал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор озаботился разработкой проекта новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
Хорошие новости вчера в 04:53
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru вчера в 06:09
Общество
Воробьев назвал число умерших от коронавируса в мае в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате заражения коронавирусом в мае скончались 506 человек.
Известия 06:03
Здоровье
На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников
Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
Телепорт 06:12
Общество
Путин вручил медали Героев Труда на Поклонной горе
Медали Героев Труда вручил президент России Владимир Путин 12 июня в рамках празднования Дня России.
ИА Красная Весна вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru вчера в 08:26
Общество
Названы регионы с самой большой смертностью от коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в эфире телеканала «360» назвала регионы с самой большой смертностью от COVID-19.
Live24 07:22
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
На одном из крупнейших рынков Пекина обнаружили коронавирус
Профиль вчера в 14:46
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50
Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назначил воевавшего в Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
РИА Новости 11 июня в 12:55
Политика
В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель представил в пятницу резолюцию, которая призывает ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, мотивируя это тем, что его структуры якобы продолжают вмешиваться во внутренние дела США.
РИА Новости вчера в 19:33
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов
Британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил журналистам в субботу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 06:33
Общество
На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости 07:02
Экономика
Экономисты назвали четыре способа увеличить пенсию
Третьим способом увеличить свою пенсию называется вклад в Гарантированный пенсионный план.
ФАН вчера в 16:13
Общество
Диетолог раскрыл, как избавиться от тяги к сладкому за неделю
Московский Комсомолец вчера в 06:48