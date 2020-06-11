Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

По итогам переговоров Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выходят из капитала компании. Оценка 2ГИС составила 14,3 млрд рублей.
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Маршрут для Грефа: зачем Сбербанк покупает конкурента «Яндекс.Карт»

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Агентство Москва11 июня в 01:51

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Коммерсантъ11 июня в 09:32

Сбербанк купит сервис 2ГИС

РБК11 июня в 01:00
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По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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Анна-Мария осталась ждать отца, а Литвинова покинула квартиру.
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Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом

В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
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Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

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Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь.
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Новые санитарные требования для магазинов разработал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор озаботился разработкой проекта новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
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Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
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Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Выявлен новый симптом коронавируса

BFM.ru вчера в 06:09
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Воробьев назвал число умерших от коронавируса в мае в Подмосковье

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Известия 06:03
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На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников

Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
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Путин вручил медали Героев Труда на Поклонной горе

Медали Героев Труда вручил президент России Владимир Путин 12 июня в рамках празднования Дня России.
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В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

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Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную

Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
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Названы регионы с самой большой смертностью от коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в эфире телеканала «360» назвала регионы с самой большой смертностью от COVID-19.
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NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
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На одном из крупнейших рынков Пекина обнаружили коронавирус

Профиль вчера в 14:46
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Протестующий в США обрушил на себя статую и впал в кому

Взгляд.ру 07:23
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Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink

Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
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Армия и оружие

Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил воевавшего в Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
РИА Новости 11 июня в 12:55
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В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель представил в пятницу резолюцию, которая призывает ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, мотивируя это тем, что его структуры якобы продолжают вмешиваться во внутренние дела США.
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов

Британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил журналистам в субботу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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Общество

На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов

В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
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Экономисты назвали четыре способа увеличить пенсию

Третьим способом увеличить свою пенсию называется вклад в Гарантированный пенсионный план.
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В Китае при взрыве автоцистерны на шоссе погибли четыре человека

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Диетолог раскрыл, как избавиться от тяги к сладкому за неделю

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