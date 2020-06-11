Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

По итогам переговоров Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выходят из капитала компании. Оценка 2ГИС составила 14,3 млрд рублей.
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Сбербанк усиливает позиции против «Яндекса»

Коммерсантъ09:32

Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

РИА Новости02:56

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москва01:51

«Сбербанк» покупает сервис 2ГИС, конкурирующий с «Яндекс.Картами»

Вести.Ru01:59

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАСС01:54

Сбербанк купит одну из самых дорогих компаний Рунета

Forbes02:44

Сбербанк купит сервис 2ГИС

РБК01:00
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Культура

Бейонсе подписала контракт с Disney на 100 млн долларов

Газета Metro вчера в 03:34
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят завтра в родном селе

Похороны 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, пройдут завтра в его родном селе Кузьминское, в Рязанской области.
Life.ru вчера в 13:57
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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
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Происшествия

Полиция объяснила новый допрос Ефремова

РБК 09:38
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Происшествия

Дочь Ефремова объяснила его регистрацию в Telegram

НТВ 09:07
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Здоровье

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия вчера в 22:07
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Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
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Общество

Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
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Происшествия

В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

Российская газета 09:09
72
Общество

В Краснодарском крае с 12 июня откроются небольшие гостиницы

В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы с фондом до 50 номеров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Ведомости 07:54
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
1,5K
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
2,9K
Космос

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости вчера в 16:15
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Транспорт

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

О росте продаж билетов В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж / д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
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Происшествия

Главного инженера ТЭЦ в Норильске арестовали по делу о разливе топлива

В конце мая на ТЭЦ энергетической компании, которой владеет Норникель, произошла утечка дизельного топлива.
Эхо Москвы 10:05
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную зарплату

Работающим в день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию заплатят в повышенном размере, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета федерации по социальной политике Инну Святенко.
47 новостей 03:40
1,8K
Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
1,3K
Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
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Политика

Вакарчук решил сложить депутатские полномочия

Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
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Происшествия

Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья

Юрист Сергей Жорин рассказал, как статья о сбыте наркотиков отразится на расследовании дела о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:19
Происшествия

Михаил Ефремов провел на допросе пять часов

Российская газета 13:57
24
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Мифина США.
РБК 11:15
86
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Экономика

Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%

Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК 14:02
1
Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 09 июня в 14:31
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Общество

В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой

О невозможности воспользоваться приложением «Сбербанк Онлайн» сообщали пользователи сети Twitter (1, 2). Данные о сбоях в онлайн-сервисах банка появились и на портале Downdetector, отслеживающем работу различных интернет-ресурсов.
РБК 13:18
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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