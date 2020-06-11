Экономика
ИзвестияСбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
По итогам переговоров Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выходят из капитала компании. Оценка 2ГИС составила 14,3 млрд рублей.
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Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Армия и оружие
США продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке
Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке и будут обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.
ТАСС 22:17
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Общество
В Омской области отменят режим самоизоляции
После заседания оперативного штаба 11 июня губернатор Омской области сообщил об окончании режима самоизоляции.
РИА Новости 10:13
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости 21:42
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец 11:05
Кино
Как сейчас выглядит актер, сыгравший богатого жениха Роуз из «Титаника»
Билли Зейн прекрасно подошел на роль самовлюбленного богача, между прочем, актер действительно думает, что с его героем Роуз было бы лучше, чем с нищим романтиком.
SM News 12:00
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Общество
ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси.
Известия 12:19
Политика
Комитет сената США одобрил оборонный бюджет
Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:53
Общество
Москвичей ждут «призовые» в день голосования
Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья 13:01
Авто
Обновлённый Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня 09 июня в 14:17
Авто
Skoda представила новый универсал Skoda Octavia Scout
Компания Skoda представила внедорожный универсал Skoda Octavia Combi Scout новой генерации.
Новые автомобили вчера в 06:32
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Политика
МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17
Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
Газета.Ru 11:34
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Космос
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости вчера в 16:15
Игры
Создатели Ghostwire: Tokyo показали первые кадры игрового процесса
Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.
REGNUM 17:35
Политика
Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец 06:36
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на появление его в Telegram
Московский Комсомолец 08:51
Политика
Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
RT на русском 21:41
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Брежнева в откровенном наряде снялась в совместном клипе с Монатиком
Вера Брежнева и Монатик представили новый совместный клип "ВЕЧЕРиНОЧКа", который обещает стать хитом этого лета.
Экономика сегодня 19:38
Общество
ПФР рассказал, кому положена выплата 36 тысяч рублей от государства
Размер выплаты составляет около 12 тыс. руб. ежемесячно, однако данную сумму можно получить единоразово за периоды с апреля по июнь, суммарно на 36 тыс. руб.
Говорит Уфа 05:00
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru 09 июня в 09:43