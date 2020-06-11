По итогам переговоров Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выходят из капитала компании. Оценка 2ГИС составила 14,3 млрд рублей.

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 12

Футбол «Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры "Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Армия и оружие США продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке и будут обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.

Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей. 236

Общество В Омской области отменят режим самоизоляции После заседания оперативного штаба 11 июня губернатор Омской области сообщил об окончании режима самоизоляции. 134

Общество ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России "Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". 211

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Экономика ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. 162

Общество ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. 42

Политика Комитет сената США одобрил оборонный бюджет Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН. 7

Игры Создатели Ghostwire: Tokyo показали первые кадры игрового процесса Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.

Политика Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок". 1,5K

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K