Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

По итогам переговоров Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выходят из капитала компании. Оценка 2ГИС составила 14,3 млрд рублей.
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Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

РИА Новости02:56

Сбербанк купит одну из самых дорогих компаний Рунета

Forbes02:44

Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

РБК01:00

«Сбербанк» покупает сервис 2ГИС, конкурирующий с «Яндекс.Картами»

Вести.Ru01:59

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАСС01:54

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москва01:51

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Коммерсантъ02:05
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

RT на русском вчера в 16:39
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Транспорт

Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым

Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
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Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Футбол

«Ростов» хочет купить хавбека сборной Японии

Sport24.ru 02:28
Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Общество

«Фонтанка»: В больницах Петербурга не хватает свободных мест

В больницах Петербурга не хватает свободных мест, - пишет интернет-издание "Фонтанка".
Эхо Москвы 04:31
Происшествия

Полиция задержала жителя Екатеринбурга, угрожавшего взорвать дом

ТАСС 04:11
Происшествия

В Норвегии приговорили к 21 году тюрьмы устроившего стрельбу в мечети

Норвежский суд приговорил Филипа Мансхауса, который в августе 2019 года открыл стрельбу в мечети в пригороде Осло, к 21 году тюрьмы.
RT на русском 04:27
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
2,7K
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
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Футбол

Футбольный «Спартак» заинтересовался бразильцем Пикачу

Защитник бразильского клуба «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
РБК 03:53
Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
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Футбол

ЦСКА стал фаворитом в борьбе за нападающего «Бешикташа» Ларина

По версии источника, «армейцы» являются фаворитами в борьбе за канадца, на которого также претендуют «Лидс» и «Зюльте-Варегем», хотя ранее сообщалось, что бельгийский клуб не планирует выкупать форварда сборной Канады из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.
Metaratings 02:32
Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Российская газета 03:37
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Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
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Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
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Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
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Армия и оружие

В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением

В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек

1,3% общего числа инфицированных умерли – 6532 человека (плюс 174 за сутки). 40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве.
Ведомости 03:56
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Шоу-бизнес

Андрей Разин вспомнил, как Ефремов наводил на всех ужас

Bimru.ru 00:40
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Происшествия

Полиция Уссурийска усмотрела явное неуважение в юмористическом видео

VSE42.RU 05:02
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Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Вести.Ru 09 июня в 06:43
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Политика

В США построят ледокольный флот для Арктики и Антарктики

Президент США Дональд Трамп поручил разработать программу создания флота ледоколов для Арктики и Антарктики.
Life.ru 09 июня в 14:00
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Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
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Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
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Политика

В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
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