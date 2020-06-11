Экономика
ИзвестияСбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
По итогам переговоров Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю в 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выходят из капитала компании. Оценка 2ГИС составила 14,3 млрд рублей.
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Общество
За сутки в Красноярском крае умерли еще шесть человек с коронавирусом
По данным регионального оперативного штаба по нераспространению инфекции в крае, на 11 июня еще у 190 человек за сутки нашли коронавирус, количество всех заболевших составляет - 5 981.
Kursk.com 03:36
Общество
Росатом может купить космодром «Морской старт»
Как рассказали представители S7, компания намерена продать платформу и командное судно в рамках программы избавления от непрофильных активов.
RuNews24.ru 01:06
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань вчера в 02:17
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Общество
В Италии начали продавать дома за один евро
Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро, сообщает CNN Travel.
РИА Новости 03:48
Происшествия
В Липецкой области умер заболевший COVID-19 фельдшер скорой помощи
Фельдшер скорой помощи, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался в больнице в Липецкой области, сообщила в четверг администрация региона.
РИА Новости 03:56
Здоровье
На Сахалине за сутки выявили сразу 22 случая заражения коронавирусом
Еще 22 случая заражения коронавирусом нового типа выявили в Сахалинской области за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора региона Валерия Лимаренко 9 июня на официальном канале в Telegram.
ИА Красная Весна 08 июня в 22:02
Общество
После жары россиян ждет «арктическое вторжение»
По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля
Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
ТАСС 02:22
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Политика
В конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма
Члены конгресса от Республиканской партии США представили доклад, в котором предложили признать Россию "страной - спонсором терроризма".
Газета.Ru вчера в 16:18
Общество
В Москве заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали уже 520 тысяч избирателей
Большинство заявок поступило через сайт городской администрации mos.ru, 70 тысяч – через портал госуслуг.
Эхо Москвы 03:31
Происшествия
В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем
В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
Финансы
Курс рубля снижается к евро в начале торгов
Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Экономика
Экономисты рассказали, какие последствия пандемии коронавируса ждут россиян
Из-за пандемии коронавируса доходы россиян сильно упадут, а правительственные меры поддержки не смогут их компенсировать.
Московский Комсомолец 03:17
Экономика
Российским пенсионерам готовят выплату в 2000 рублей
Российские пенсионеры могут рассчитывать на единовременную денежную выплату. Сумма составит около 2 тысяч рублей.
ФедералПресс 01:13
Политика
Зеленский рассказал об СМС-сообщениях Коломойского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.
Lenta.ru 02:49
Происшествия
Против главы Норильска возбуждено дело из-за аварии на ТЭЦ
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина из-за аварии на ТЭЦ-3, где произошёл разлив дизельного топлива.
RT на русском 03:42
Здоровье
В Пермском крае выявлено 74 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03:48
Общество
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве
РБК вчера в 11:09
Здоровье
Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек.
REGNUM вчера в 22:54
Кино
Вышел тизер фантастического фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
В 2019 году состоялось наше знакомство с Гамлетом Дульяном, который посетил отчий дом и родную стихию романа "Мы".
Российская газета вчера в 06:03
Финансы
Курс доллара ускорил снижение перед итогами встречи ФРС
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнёров США) снизился на 0,21%, до 96,13 пункта.
News.ru вчера в 11:16
Космос
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 03:19