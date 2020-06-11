Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС

2ГИС входит в топ-10 работающих в рунете холдингов. Разработчиком сервиса является новосибирское ООО «Дубльгис», гендиректор которого — основатель сервиса Александр Сысоев. Переговоры о покупке сервиса Сбербанком велись с лета 2019 года.
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ДубльГИС продает контрольную долю Сбербанку

НДН.инфо02:17

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС. Рассказываем подробности сделки

НГС02:07

Сбербанк купил новосибирский электронный справочник «2ГИС». Компанию оценили в 14,3 млрд

Тайга.инфо01:46

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАСС01:54

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москва01:51

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Коммерсантъ02:05

Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

РБК01:00
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
1,9K
Происшествия

В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

Газета.Ru вчера в 14:56
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Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru вчера в 08:31
5,6K
Здоровье

Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.
RT на русском вчера в 19:47
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Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

Российская газета 02:11
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Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос вчера в 05:41
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости вчера в 00:30
4,3K
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 09 июня в 19:20
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Происшествия

18-летний юноша насиловал соседку, проникнув в дом через разбитые окна

Репортер64 01:29
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Политика

Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому

Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:00
3
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС вчера в 07:46
1,9K
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

ТАСС вчера в 14:37
2,5K
Политика

Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым

Рекламный ролик компании Danone с участием российского актёра Михаила Пореченкова, внесённого Минкультом Украины в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, вызвал возмущение у украинского диппредставительства во Франции.
News.ru вчера в 08:22
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Здоровье

Дополнительные силы столичных медиков прибыли в Забайкалье

В Забайкалье прибыли дополнительные силы московских медработников, они заменят приехавших ранее в край столичных специалистов.
ZAB.RU 00:30
Общество

Россия открывает границы для выезда и въезда

Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
2,4K
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
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Общество

Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц

Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц.
ITZine.ru 01:01
3
Экономика

Рекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам

В мае 2020 года 54% рекламных агентств высказалось за сокращение зарплат своих сотрудников, чтобы сохранить компанию в кризис, выяснила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), опросив своих членов (результаты исследования есть у РБК).
РБК 02:01
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:14
7
Общество

В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19

В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия вчера в 20:45
144
Общество

Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля

На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер вчера в 06:14
28
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
5
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ вчера в 06:48
775
Здоровье

В некоторых штатах США зафиксировали повторную волну заражения

«В некоторых частях страны грядет новая волна», - заявил старший научный сотрудник Центра безопасности здравоохранения имени Джона Хопкинса Эрик Тонер, - «Она небольшая и пока далеко, но она грядет».
Русская Планета вчера в 15:36
Армия и оружие

Силы ЛНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) перехватила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который, возможно, осуществлял слежение за наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
ТАСС 09 июня в 07:37
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
1,3K
Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
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