Экономика
КоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС
2ГИС входит в топ-10 работающих в рунете холдингов. Разработчиком сервиса является новосибирское ООО «Дубльгис», гендиректор которого — основатель сервиса Александр Сысоев. Переговоры о покупке сервиса Сбербанком велись с лета 2019 года.
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Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru вчера в 08:31
Здоровье
Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.
RT на русском вчера в 19:47
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос вчера в 05:41
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости вчера в 00:30
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 09 июня в 19:20
Происшествия
18-летний юноша насиловал соседку, проникнув в дом через разбитые окна
Репортер64 01:29
Политика
Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому
Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:00
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС вчера в 07:46
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
ТАСС вчера в 14:37
Политика
Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым
Рекламный ролик компании Danone с участием российского актёра Михаила Пореченкова, внесённого Минкультом Украины в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, вызвал возмущение у украинского диппредставительства во Франции.
News.ru вчера в 08:22
Здоровье
Дополнительные силы столичных медиков прибыли в Забайкалье
В Забайкалье прибыли дополнительные силы московских медработников, они заменят приехавших ранее в край столичных специалистов.
ZAB.RU 00:30
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Общество
Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц
Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц.
ITZine.ru 01:01
Экономика
Рекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам
В мае 2020 года 54% рекламных агентств высказалось за сокращение зарплат своих сотрудников, чтобы сохранить компанию в кризис, выяснила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), опросив своих членов (результаты исследования есть у РБК).
РБК 02:01
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:14
Общество
В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19
В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия вчера в 20:45
Общество
Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля
На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер вчера в 06:14
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ вчера в 06:48
Здоровье
В некоторых штатах США зафиксировали повторную волну заражения
«В некоторых частях страны грядет новая волна», - заявил старший научный сотрудник Центра безопасности здравоохранения имени Джона Хопкинса Эрик Тонер, - «Она небольшая и пока далеко, но она грядет».
Русская Планета вчера в 15:36
Армия и оружие
Силы ЛНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ
Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) перехватила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который, возможно, осуществлял слежение за наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
ТАСС 09 июня в 07:37
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00