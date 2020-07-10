Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк сообщил о росте зарплат бюджетников

За весенние месяцы в секторе бюджетных предприятий объемы оплаты труда увеличились на 0,6%, сообщила пресс-служба Сбербанка. В кредитной организации пояснили, что это связано с дополнительными государственными выплатами. Однако в частном секторе у учителей и медиков зарплаты сократились на 15%.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих

РБК12:54

В Сбербанке изучили динамику зарплат россиян в пандемию

Банки.ру07:45

Сбербанк: доходы россиян в период пандемии упали на 4%

ТАСС11:28

Исследование: у кого выросли и упали запрлаты в пандемию

Вести.Ru10:34

Сбербанк сообщил о росте зарплат бюджетников

Коммерсантъ10:29

Сбербанк зафиксировал снижение зарплат у половины работающих

News.ru09:51

Чьи доходы выросли в период пандемии

Российская газета11:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество

«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля

Коммерсантъ 11:00
2
Происшествия

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Газета.Ru 10:20
1,3K
Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
1,5K
Происшествия

Полиция изучает видеозаписи с клиентами интим-салона в Саратове

В Саратове полиция и Росгвардия накрыли интим-салон.
КП - Саратов 10:17
15
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
1,8K
Шоу-бизнес

Джиган рассказал, что официально признан психбольным из-за наркотиков

Рэпер Джиган уже не скрывает, что он признан психбольным из-за наркотиков.
Shraibikus News 03:53
8
Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
56
Автоспорт

«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
Интерфакс-Спорт 05:16
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совета безопасности ООН по гуманитарной помощи Сирии.
Военное дело 08 июля в 01:58
319
Общество

Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения

Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
1
Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
132
Космос

Ученые обнаружили неизвестные круглые объекты в космосе

Live24 вчера в 12:06
5
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com вчера в 02:50
82
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
511
Футбол

«Торпедо» разгромило «Спартак-2», Газизов присутствовал на матче

Владелец «Спартака» Леонид Федун и новый генеральный директор клуба Шамиль Газизов посетили контрольный матч «Спартака-2» с «Торпедо».
Metaratings 12:24
Армия и оружие

Украина отстрелялась «комплексом унижения» России

В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
44
Политика

Путин оценил ситуацию на международной экономической арене

Противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, уверен президент России Владимир Путин.
РИА Новости 13:34
1
Экономика

В Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов

Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 11:04
96
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр

Ferra вчера в 13:33
11
Футбол

Тренера «Спартака» Тедеско дисквалифицировали на оставшиеся матчи РПЛ

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги по итогам матча 27-го тура против "Локомотива" (1:1).
РБК 11:19
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
3,6K
Футбол

«Краснодар» может вообще не попасть в Лигу чемпионов

После двух поражений кряду в чемпионате страны «Краснодар» поставил под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.
Хорошие новости 00:55
Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
332
Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

РБК 09:26
1
Футбол

ЦСКА установил рекорд среди российских клубов в еврокубках

ЦСКА в сезоне 2020-21 примет участие в еврокубках. Московский клуб уже гарантированно закончит сезон в еврокубковой зоне.
Спорт день за днем вчера в 15:35
Общество

Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов

Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.
НТВ 05:57
6
Шоу-бизнес

В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко

Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru 05:19
5
Общество

Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Интерфакс 11:56
141
Армия и оружие

За сутки в российской армии выздоровели от коронавируса 132 военных

«За прошедшие сутки в Вооружённых Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 132 военнослужащих», — приводит ТАСС данные из информационного бюллетеня Минобороны.
RT на русском 13:34
22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное