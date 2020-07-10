Коронавирус
КоммерсантъСбербанк сообщил о росте зарплат бюджетников
За весенние месяцы в секторе бюджетных предприятий объемы оплаты труда увеличились на 0,6%, сообщила пресс-служба Сбербанка. В кредитной организации пояснили, что это связано с дополнительными государственными выплатами. Однако в частном секторе у учителей и медиков зарплаты сократились на 15%.
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Общество
«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля
Коммерсантъ 11:00
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
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RT на русском 09:12
Происшествия
Полиция изучает видеозаписи с клиентами интим-салона в Саратове
В Саратове полиция и Росгвардия накрыли интим-салон.
КП - Саратов 10:17
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
Шоу-бизнес
Джиган рассказал, что официально признан психбольным из-за наркотиков
Рэпер Джиган уже не скрывает, что он признан психбольным из-за наркотиков.
Shraibikus News 03:53
Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
Автоспорт
«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году
Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
Интерфакс-Спорт 05:16
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совета безопасности ООН по гуманитарной помощи Сирии.
Военное дело 08 июля в 01:58
Общество
Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Космос
Ученые обнаружили неизвестные круглые объекты в космосе
Live24 вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com вчера в 02:50
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Футбол
«Торпедо» разгромило «Спартак-2», Газизов присутствовал на матче
Владелец «Спартака» Леонид Федун и новый генеральный директор клуба Шамиль Газизов посетили контрольный матч «Спартака-2» с «Торпедо».
Metaratings 12:24
Армия и оружие
Украина отстрелялась «комплексом унижения» России
В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
Политика
Путин оценил ситуацию на международной экономической арене
Противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, уверен президент России Владимир Путин.
РИА Новости 13:34
Экономика
В Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов
Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 11:04
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra вчера в 13:33
Футбол
Тренера «Спартака» Тедеско дисквалифицировали на оставшиеся матчи РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги по итогам матча 27-го тура против "Локомотива" (1:1).
РБК 11:19
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Футбол
«Краснодар» может вообще не попасть в Лигу чемпионов
После двух поражений кряду в чемпионате страны «Краснодар» поставил под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.
Хорошие новости 00:55
Футбол
ЦСКА установил рекорд среди российских клубов в еврокубках
ЦСКА в сезоне 2020-21 примет участие в еврокубках. Московский клуб уже гарантированно закончит сезон в еврокубковой зоне.
Спорт день за днем вчера в 15:35
Общество
Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов
Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.
НТВ 05:57
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко
Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru 05:19
Общество
Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга
Интерфакс 11:56
Армия и оружие
За сутки в российской армии выздоровели от коронавируса 132 военных
«За прошедшие сутки в Вооружённых Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 132 военнослужащих», — приводит ТАСС данные из информационного бюллетеня Минобороны.
RT на русском 13:34