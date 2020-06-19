Экономика
Агентство Строительных НовостейСбербанк на два года предоставит скидки по ипотеке на новостройки
Размер скидки завит от срока кредитования: - 3,5 п.п. при сроке кредита до 7 лет (включительно) - 3,1 п.п. при сроке кредита 7-12 лет (включительно) - 3 п.п. при сроке кредита от 12 до 30 лет (включительно). Скидки получат участники по программе господдержки, которые кредитуются по льготным ставкам.
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