Размер скидки завит от срока кредитования: - 3,5 п.п. при сроке кредита до 7 лет (включительно) - 3,1 п.п. при сроке кредита 7-12 лет (включительно) - 3 п.п. при сроке кредита от 12 до 30 лет (включительно). Скидки получат участники по программе господдержки, которые кредитуются по льготным ставкам.

Сбербанк на два года предоставит скидки по ипотеке на новостройки

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