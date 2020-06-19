Экономика
РБКСбербанк дополнительно снизил ставку по ипотеке на новостройки
Сбербанк снижает ипотечную ставку на 3,5% на новостройки в рамках программы субсидирования застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Новый увеличенный дисконт будет действовать первые два года с даты получения ипотеки и зависит от срока кредита.
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Сбербанк объявил скидку по ипотеке в рамках субсидирования с застройщиками
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RT на русском 10:15
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Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
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