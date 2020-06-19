Экономика
РБКСбербанк дополнительно снизил ставку по ипотеке на новостройки
Сбербанк снижает ипотечную ставку на 3,5% на новостройки в рамках программы субсидирования застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Новый увеличенный дисконт будет действовать первые два года с даты получения ипотеки и зависит от срока кредита.
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Сбербанк объявил скидку по ипотеке в рамках субсидирования с застройщиками
Народные новостивчера в 05:18
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Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Президент России Владимир Путин оценил российские лекарства от COVID-19 как лучшие в мире по качеству, пишет «РИА Новости».
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Звезда «Евровидения» Джамала родила второго ребенка
Украинская певица Джамала родила второго сына в одном из медицинских центров Киева.
StarHit.ru 03:00
Общество
В Кремле оценили шансы второй волны коронавируса
Никто не знает, когда произойдет вторая волна заболеваемости коронавирусом и будет ли она вообще.
Pravda.Ru 09:27
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Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней
ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс 09:06
Общество
В Оренбургской области сняли режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
В Оренбургской области сняли требование об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 16:41
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Происшествия
Опубликована личная переписка семьи Захарова о компенсации от Ефремова
Семья погибшего в аварии Сергея Захарова опубликовала личную переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации от актера Михаила Ефремова.
Профиль вчера в 01:09
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
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«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 08:58
Общество
В Петербурге состоялась генеральная репетиция парада Победы
Сам парад Победы состоится 24 июня - спустя ровно 75 лет после первого парада Победы, который прошел на Красной площади в Москве в победном 1945 году.
Российская газета 10:22
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В первой половине июня 18 марок изменили цены на автомобили
Некоторые из брендов увеличили стоимость лишь некоторых моделей, в то время как часть брендов подняла цены на весь модельный ряд.
Evo-rus.com вчера в 05:06
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Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
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Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Известия 04:56
Шоу-бизнес
Больная раком Заворотнюк может снова появиться в кино
Знаменитая российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая болеет раком головного мозга, идет на поправку.
Народные новости 10:23
Политика
В Кремле рассказали о мотивах Путина при написании статьи о ВОВ
Главным мотивом президента России Владимира Путина при написании статьи о событиях Второй мировой войны было чувство опасности «исторического забвения».
News.ru 10:27
Политика
Пашинян не приедет на парад Победы в Москве
Rambler News Service вчера в 10:19
Происшествия
В Севастополе задержали сексуального маньяка
Сотрудники полиции и Следственного комитета в Севастополе задержали 45-летнего жителя Ленинского района по подозрению в серии преступлений против половой неприкосновенности школьниц и женщин.
Российская газета 10:10
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
В Твери арестовали «вора в законе»
59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00
Политика
Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили
Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Экс-директор «Уральских пельменей» раскрыл доходы артистов
Артисты юмористического шоу «Уральские пельмени» — «очень небедные люди», считает экс-директор коллектива Сергей Нетиевский.
News.ru 04:47
Общество
В Подмосковье откроют все магазины
В Московской области с 25 июня откроют все магазины, деятельность которых была приостановлена в связи с распростраеннием коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов
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Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
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Путешествия
Власти Таиланда решили не пускать в страну небогатых туристов
Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн сообщил, что в стране принимают особый протокол для туристической отрасли страны, пишет «МК».
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В ДНР выявили еще 35 случаев заражения коронавирусом
Донецк, 20 июня 2020, 14:02 — REGNUM В Донецкой Народной Республике заражение коронавирусом в результате проведенных 19 июня исследований подтвердили еще у 35 человек, сообщили 20 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.
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