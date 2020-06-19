Экономика

Агентство Строительных НовостейАгентство Строительных НовостейСбербанк на два года предоставит скидки по ипотеке на новостройки

Вместе со скидками от застройщика ставка по программе господдержки для семей с детьми составит от 1,2% годовых. Ставка кредитования на приобретение квартир в новостройках – вместе со скидкой от застройщика, стартует от 4,6% годовых.
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В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4

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Полиция Британии расценивает резню в парке Рединга как теракт

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Газета.Ru 18:47
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В протестной зоне Сиэтла произошла перестрелка, есть погибшие

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Экспресс газета вчера в 07:31
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Авто

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Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
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Тульская медсестра в бикини стала моделью

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Общество

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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева пригрозила Ксении Собчак

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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Экспертиза признала Ефремова вменяемым

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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

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Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Прокурор французского Дижона Эрик Матэ уведомил, что четверым задержанным после беспорядков в городе были предъявлены обвинения.
Газета.Ru 16:20
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