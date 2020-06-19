Экономика
РБКСбербанк дополнительно снизил ставку по ипотеке на новостройки
Ранее Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости. Оформить жилищный кредит на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,4% можно до 1 ноября 2020 года.
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Сбербанк объявил скидку по ипотеке в рамках субсидирования с застройщиками
Народные новостивчера в 05:18
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Гаджеты
ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе
В скором времени на европейском рынке поступит в продажу новая телевизионная приставка Xiaomi Mi TV Stick.
Rusargument вчера в 05:23
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Политика
Пушков напомнил Лондону о том, кто договаривался с Гитлером в Мюнхене
Признав роль СССР в разгроме нацизма, официальный Лондон оставил без комментариев тему причин начала войны, заявил российский сенатор Алексей Пушков 20 июня на своей странице в соцсети Twitter.
ИА Красная Весна 02:48
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, которые агитируют за поправки в Конституции
Шнуров посвятил коллегам сатирическое стихотворение.
Paparazzi.ru 13:42
Армия и оружие
В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера
Утро.ru вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 18 июня в 10:56
Наука
Как у растений вырастают шипы, рассказали ученые
ToDay News Ufa 09:37
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
Футбольный клуб «Краснодар» согласился сыграть матч с московским «Динамо» в другой день.
РБК 17:19
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
Экономика
Производители сельхозтехники получат 4,5 миллиарда рублей господдержки
Вести.Ru 18 июня в 05:39
Киберспорт
Valve продлила длительность Battle Pass на неделю
В официальном twitter-аккаунте Dota 2 появилось объявление о том, что длительность Battle Pass продлили с 12 до 19 сентября.
Dota2.ru вчера в 18:19
Общество
Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сдал тест на антитела, который показал, что коронавируса у него не было.
РИА Новости 18:54
Политика
Президент России опубликовал статью в честь 75-летия Великой Победы
Народные новости вчера в 03:16
Футбол
«Брайтон» одержал победу над «Арсеналом» в матче АПЛ
"Брайтон" одержал победу над "Арсеналом" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 12:22
Игры
Ролевая стратегия Pathway стала бесплатной в Epic Games Store
3DNews 18 июня в 13:12
Шоу-бизнес
Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк
По словам специалиста, супруг актрисы Петр Чернышев отказался от инновационной методики в лечении рака, так как у звезды наметилась ремиссия.
Народные новости вчера в 13:46
Общество
В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом
Российская газета 16:51
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад на Алтае
Недавно шла речь о неандертальце, жившем на Алтае 80 000 лет назад. Ученым удалось расшифровать его геном.
ToDay News Ufa вчера в 00:23
Энергетика
Правительство увеличит субсидии при переводе автомобилей на газ
Глава Минэнерго Александр Новак направил замглаве правительства Юрию Борисову предложение повысить вдвое долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей на газ.
Новые Ведомости вчера в 04:40
Общество
Россиян предупредили о самых энергетически насыщенных солнечных лучах
В день летнего солнцестояния, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи.
Lenta.ru 18:06
Политика
Эрдоган заявил, что Турция «потеряла позиции» в борьбе с COVID-19
Турция "потеряла позиции" в борьбе в распространением новой коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 15:57
Армия и оружие
Начальник Генштаба Греции пообещал «сжечь» вторгшихся в страну
Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и "сжечь" того, кто вторгнется в страну.
РИА Новости 15:20
Происшествия
Медведь задрал пенсионерку на Сахалине
Ранее трагедия произошла 8 июня в Смирныховском районе, когда медведь задрал геодезиста (жителя Южно-Сахалинска), проверявшего в лесу геодезические знаки.
Интерфакс - Россия 18 июня в 06:40