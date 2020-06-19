Экономика
РБКСбербанк дополнительно снизил ставку по ипотеке на новостройки
Ранее Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости. Оформить жилищный кредит на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,4% можно до 1 ноября 2020 года.
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Сбербанк выдал нижегородцам более 240 ипотечных кредитов с господдержкой
DomostroyNN.ru18 июня в 04:28
В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о снижении первоначального взноса на ипотеку
7 новостей18 июня в 02:17
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Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru 19 июня в 17:10
Армия и оружие
Истребители РФ «перехватили» бомбардировщики США над Охотским морем
РЕН ТВ 19 июня в 03:24
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 16:05
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором
Известия вчера в 16:07
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о желании родственников Захарова «заработать»
Rambler News Service вчера в 02:09
Политика
Сайт Кремля опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Life.ru 18 июня в 17:45
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК 19 июня в 22:09
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Космос
«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей
N+1 19 июня в 07:03
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Транспорт
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 вчера в 08:53
Авто
Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 19 июня в 06:05
Политика
В США поддержали предложение Литвы о ядерном арсенале России и Китая
Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая.
Военное обозрение 19 июня в 23:40
Общество
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Как сообщает ToDay News Ufa, жители РФ, имеющие длительный трудовой стаж, смогут уйти на заслуженный отдых двумя годами раньше.
ToDay News Ufa вчера в 14:36
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу
Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС вчера в 20:24
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
Политика
Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп предложил наказывать за сожжение национального флага лишением свободы.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru вчера в 10:51
Происшествия
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины, эвакуированы 24 человека, повреждены межквартирные перегородки и 10 машин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области в воскресенье.
ТАСС 01:22
Шоу-бизнес
У бывшей супруги Евгения Цыганова умерла мама от рака
У бывшей супруги Евгения Цыганова умерла мама от рака 41-летняя Ирина Леонова поделилась воспоминаниями о самом близком человеке.
Экспресс газета 01:32
Футбол
Пономарёв: «Я говорил, что ЦСКА с этой обороной проиграет всё»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв нещадно раскритиковал игру «армейцев» в матче 23-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита».
Евро-футбол.ру 01:41
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Интерфакс вчера в 21:22
Здоровье
Московские врачи помогут бороться с коронавирусом в Забайкалье
Врачи столичных поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения пациентов с новым типом коронавирусной инфекции на дому.
Вечерняя Москва вчера в 13:33
Армия и оружие
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
Музыка
Умер автор песни «На заре» группы «Альянс» Олег Парастаев
ТАСС вчера в 06:18
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК 19 июня в 10:38