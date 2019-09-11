Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что после того, как Банк России понизил ключевую ставку с 7,25% до 7%, Сбербанк может снизить ставки по ипотеке.

Сбербанк допустил снижение ставок по ипотеке до конца года

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Финансы Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.

Здоровье 7 ежедневных привычек, которые делают жизнь длиннее Специалисты советуют включить в этот список такие привычки, которые делают здоровье крепче, а жизнь – длиннее.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Политика Британское правительство увидело хаос при Brexit без сделки Британский кабмин пришел к выводу, что страна погрузится в хаос, в случае выхода страны из ЕС без заключения соглашения.

Гаджеты Цены на старые модели iPhone в России резко снизились Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала о последней встрече с актрисой Жительница коттеджного посёлка Крёкшино в Новой Москве, где у звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о своей последней встрече с актрисой.

Происшествия Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Политика США отложили повышение пошлин на китайские товары США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье «16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Единоборства Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова торжественно встретили в Махачкале Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, защитившего титула на турнире UFC 242 в Абу-Даби, торжественно встретили в махачкалинском аэропорту, сообщил глава правительства Дагестана Артем Здунов на своей странице в Instagram в четверг.

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у «ГринКомБанка» Центробанк России отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк» с 12 сентября 2019 года.

Политика Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2» Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».

Происшествия Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории 18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Общество Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, в полдень воздух в столице прогрелся до 26,3 градуса, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Экономика Опубликован проект Стратегии развития торговли на 2019 – 2025 годы Минпромторг России опубликовал проект Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года (http://gasu.gov.ru/stratpassport).

Экономика Кабмин обсудит меры по восстановлению пострадавших от наводнения районов Иркутской области Правительство России на заседании в четверг обсудит меры по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения в Иркутской области.

Кино Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».

Космос Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов В NASA уточнили, что потенциально опасными признаются космические тела, которые приблизились к Земле на расстояние менее 0,05 астрономической единицы (приблизительно 7 млн км).