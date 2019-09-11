Финансы

Капитал страныКапитал страныСбербанк допустил снижение ставок по ипотеке до конца года

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что после того, как Банк России понизил ключевую ставку с 7,25% до 7%, Сбербанк может снизить ставки по ипотеке.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глава Сбербанка анонсировал еще одно снижение ставок по ипотеке до конца года

Интерфакс08:26

Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

ТАСС08:10

Сбербанк не исключает еще одного снижения ставки по ипотеке до конца года

РИА Новости07:40

Глава Сбербанка Герман Греф не исключил еще одного снижения ставок по ипотеке до конца этого года

Финмаркет07:36

Греф допустил снижение ставок по ипотеке до конца года

РБК08:52

Греф пообещал снижение ставок по ипотеке

URA.Ru09:49

Сбербанк не исключает снижения ставки по ипотеке в 2019 году

Народные новости08:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 21:13, Вашингтон
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Финансы

Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.
ТАСС 03:06
Здоровье

7 ежедневных привычек, которые делают жизнь длиннее

Специалисты советуют включить в этот список такие привычки, которые делают здоровье крепче, а жизнь – длиннее.
MedikForum.ru вчера в 22:30
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Политика

Британское правительство увидело хаос при Brexit без сделки

Британский кабмин пришел к выводу, что страна погрузится в хаос, в случае выхода страны из ЕС без заключения соглашения.
Газета.Ru 18:00
Гаджеты

Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала о последней встрече с актрисой

Жительница коттеджного посёлка Крёкшино в Новой Москве, где у звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о своей последней встрече с актрисой.
Life.ru 17:47
Армия и оружие

В МИД России заявили о подготовке ответа на ракетные испытания США

Россия готовит ответ на испытания США ракеты средней дальности.
Комсомольская правда вчера в 11:05
Происшествия

Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Политика

США отложили повышение пошлин на китайские товары

США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Происшествия

Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье

«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
RT на русском 21:00
Происшествия

Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

РИА Новости 15:34
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 09:43
Единоборства

Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова торжественно встретили в Махачкале

Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, защитившего титула на турнире UFC 242 в Абу-Даби, торжественно встретили в махачкалинском аэропорту, сообщил глава правительства Дагестана Артем Здунов на своей странице в Instagram в четверг.
ТАСС 19:12
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у «ГринКомБанка»

Центробанк России отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк» с 12 сентября 2019 года.
REGNUM 21:04
Политика

Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2»

Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».
Взгляд.ру 10:30
Происшествия

Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории

18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Политика

«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией

Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Общество

Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет

Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, в полдень воздух в столице прогрелся до 26,3 градуса, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости 08:55
Происшествия

Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ

Коммерсантъ 15:32
Экономика

Опубликован проект Стратегии развития торговли на 2019 – 2025 годы

Минпромторг России опубликовал проект Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года (http://gasu.gov.ru/stratpassport).
Глас Народа 16:23
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия 19:55
Экономика

Кабмин обсудит меры по восстановлению пострадавших от наводнения районов Иркутской области

Правительство России на заседании в четверг обсудит меры по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения в Иркутской области.
ТАСС 17:05
Кино

Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли

Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».
Телепрограмма 05:59
Космос

Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов

В NASA уточнили, что потенциально опасными признаются космические тела, которые приблизились к Земле на расстояние менее 0,05 астрономической единицы (приблизительно 7 млн км).
МИР 24 08:19
Политика

Правительство Японии ушло в полном составе в отставку

Народные новости 00:16
Политика

Медведев описал социальный портрет бедности

Низкие доходы в России получают три категории людей, заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
REGNUM 05:50
Армия и оружие

Вашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35

США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35.
Известия 13:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное