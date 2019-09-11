Финансы

ТАССТАСССбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
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Глава Сбербанка анонсировал еще одно снижение ставок по ипотеке до конца года

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Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

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Сбербанк не исключает еще одного снижения ставки по ипотеке до конца года

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РБКвчера в 08:52

Греф пообещал снижение ставок по ипотеке

URA.Ruвчера в 09:49

Сбербанк не исключает снижения ставок по ипотеке в 2019 году

Народные новостивчера в 08:03
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 02:49, Вашингтон
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RT на русском вчера в 23:00
Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
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Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Футбол

Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА

Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
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Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика

Санкт-Петербург по электронной визе смогут посетить граждане 53 стран

С 1 октября 2019 года Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе смогут посетить граждане 53 государств.
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В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке

РИА Новости вчера в 23:43
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Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 10 сентября в 23:01
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
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Армия и оружие

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Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
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Авто

Самые возрастные владельцы Hyundai предпочитают кроссоверы

Выяснилось, что самые возрастные владельцы Hyundai отдают предпочтения кроссоверам Tucson, ix35 и Santa Fe.
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Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
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Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
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Баскетболисты США остались без медалей чемпионата мира

Бывший игрок ЦСКА Нандо де Коло принес 18 очков. Сборная Франции впервые с 1948 года смогла обыграть американцев и вышла в полуфинал.
Вести.Ru вчера в 09:23
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы

Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила о том, что состояние здоровья ее подопечной в норме.
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Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 10 сентября в 05:51
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у «ГринКомБанка»

Центробанк России отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк» с 12 сентября 2019 года.
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Культура

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
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Армия и оружие

В боях на Донбассе уничтожены военные ВСУ

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Политика

ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу

Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
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Новый iPhone 11 Pro может вызвать приступы трипофобии

Эксперты считают, что трехмодульная камера нового смартфона iPhone 11 Pro вызывает страх у тех, кто боится скопления небольших дырочек.
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Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым

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17 лет назад на стадионе «РЖД Арена» состоялся первый матч – наша команда получила новый дом 🏟️ co/xHKTW6d6Js pic. twitter. com/atOSOG4RSZ – ФК «Локомотив» July 5, 2019 Ранее о том, что «железнодорожники» планирует снести свой стадион в 2020 или 2021 году и построить новую арену, сообщил журналист Нобель Арустамян.
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Экономика

WSJ сообщила о планах банка HSBC продать розничный бизнес во Франции

Британский банк HSBC Holdings решил выставить на продажу французское подразделение в сфере розничных банковских услуг, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Интерфакс 02:19
Транспорт

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском вчера в 03:56
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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