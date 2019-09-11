Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что после того, как Банк России понизил ключевую ставку с 7,25% до 7%, Сбербанк может снизить ставки по ипотеке.

Сбербанк допустил снижение ставок по ипотеке до конца года

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