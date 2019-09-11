Финансы
Капитал страныСбербанк допустил снижение ставок по ипотеке до конца года
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что после того, как Банк России понизил ключевую ставку с 7,25% до 7%, Сбербанк может снизить ставки по ипотеке.
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Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Спорт
Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая по биатлону
Вечерняя Москва 05:35
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
По информации Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР), в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и пресечению диверсионных действий спецслужб Украины, на железной дороге в Донецке было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.
Инфорос 04:51
Космос
В центре Млечного Пути обнаружены огромные пузыри
Международная группа астрофизиков рассмотрела одну из самых больших структур, когда-либо наблюдаемых в центре Млечного пути, – пару огромных радиоизлучающих «пузырей», которые расположились на расстоянии в сотни световых лет над и под центральной областью нашей галактики.
Научная Россия 05:55
Футбол
Черышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино
Вместо Марселино на пост главного тренера «Валенсии» был назначен Альберт Селадес.
Бомбардир.ру вчера в 15:18
Общество
Роструд организовал проверку МГУ после сообщений о «нулевой зарплате»
В Роструде приступили к проверке МГУ после сообщений лектора исторического факультета о «нулевой зарплате», передает РИА Новости.
Полит.ру 05:14
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
В МИД РФ обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений и дальнейшие действия Киева покажут в какую сторону изменятся отношения двух стран, пишет Лента.ру.
Русская Планета вчера в 03:57
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Авто
Ford собрал более 1,3 тысячи Ford Mustang и установил мировой рекорд
В рамках масштабного мероприятия на испытательном полигоне Ford в бельгийском Ломмеле собралось более 1,3 тыс. "Мустангов" всех поколений.
Автоновости дня вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН
Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.
News.ru 06:42
Происшествия
На сотрудницу полиции в Петербурге рухнул фрагмент балкона
На 34-летнюю женщину обрушился декоративный фрагмент штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытнинской улице, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 06:47
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Футбол
Каррера не придал особого значения интервью Глушакова
Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения.
Спорт день за днем 06:14
Политика
В МИД России назвали спекуляциями историю с Олегом Смоленковым
«Мелькали рассуждения о возможной привязке к так называемому российскому вмешательству в американские избирательные процессы: это всё сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать «российский материал» и «российский повод» для того, чтобы нагнетать недоверие к нам в США», — цитирует Рябкова РИА Новости.
RT на русском 06:14
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11