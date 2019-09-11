Финансы

ТАССТАСССбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
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Глава Сбербанка анонсировал еще одно снижение ставок по ипотеке до конца года

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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
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