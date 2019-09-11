Финансы
ТАСССбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
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Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество
Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино
Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.
РБК 11:56
Общество
Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»
Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Политика
Трамп отправил Болтона в отставку
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
ТАСС вчера в 12:18
Происшествия
Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории
18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
В МИД РФ обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений и дальнейшие действия Киева покажут в какую сторону изменятся отношения двух стран, пишет Лента.ру.
Русская Планета 03:57
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за свое поведение на концерте в Самаре
Дима Билан принес извинения своим поклонникам и всем, кто посетил его концерт в Самаре. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».
Подмосковье Сегодня вчера в 03:02
Космос
Конспирологи «назначили» конец света на 14 сентября
Конспирологи предупреждают об опасности 14 сентября – некое политическое событие приведёт к смене мирового порядка.
ИнфоСМИ 09 сентября в 04:36
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ей ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Политика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
В 30 километрах от Чернобыля загорелся лес
РИА Новости 14:10
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Политика
Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Вечерняя Москва вчера в 07:12
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Гаджеты
В России рухнули цены на старые iPhone
Сразу после презентации новых смартфонов компания Apple на своем офицальном сайте резко снизила цены на модели iPhone предыдущих поколений, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
Российская газета 11:26
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Общество
Ибрагимовича просят поддержать российского школьника из-за прически
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю инициировало доследственную проверку в связи с информацией о конфликте администрации местной школы и ученика из-за его прически, сообщает пресс-служба ведомства.
РЕН ТВ 14:44
Армия и оружие
Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35
Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.
REGNUM 14:38
Политика
Алхас Квициния обжаловал в суде итоги выборов президента Абхазии
Как писал "Кавказский узел", после оглашения предварительных данных голосования 8 сентября, согласно которым на выборах президента Абхазии победу одержал Рауль Хаджимба, Алхас Квициния пообещал оспорить решение ЦИК в суде, но заявил, что не предпримет никаких действий, пока не будут объявлены официальные результаты выборов.
Кавказский узел 11:00
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Технологии
Установка железнодорожной автоматики началась на Крымском мосту
На железнодорожной части Крымского моста начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов.
Телеканал 360° 04:40
Происшествия
В центре Москвы горит здание Минюста
Газета.Ru 13:16
Футбол
Арда Туран получил тюремный срок
LiveSport.ru 06:52
Футбол
Комитет Госдумы по спорту выступил против возвращения пива на стадионы
Законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах не набрал достаточного количества голосов на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, сообщил «РИА Новости» член комитета, один из авторов документа Дмитрий Свищев.
Коммерсантъ 11:31