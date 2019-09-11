Финансы

ТАССТАСССбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
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Глава Сбербанка анонсировал еще одно снижение ставок по ипотеке до конца года

Интерфакс08:26

Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

ТАСС08:10

Сбербанк не исключает еще одного снижения ставки по ипотеке до конца года

РИА Новости07:40

Глава Сбербанка Герман Греф не исключил еще одного снижения ставок по ипотеке до конца этого года

Финмаркет07:36

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Греф пообещал снижение ставок по ипотеке

URA.Ru09:49

Сбербанк не исключает снижения ставки по ипотеке в 2019 году

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Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
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Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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Конспирологи предупреждают об опасности 14 сентября – некое политическое событие приведёт к смене мирового порядка.
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Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ей ребёнка.
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В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
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RT на русском 06:16
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Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
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В 30 километрах от Чернобыля загорелся лес

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Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

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Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
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Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

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Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35

Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.
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Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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Установка железнодорожной автоматики началась на Крымском мосту

На железнодорожной части Крымского моста начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов.
Телеканал 360° 04:40
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В центре Москвы горит здание Минюста

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Коммерсантъ 11:31
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