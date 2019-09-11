Финансы

ТАССТАСССбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
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Глава Сбербанка анонсировал еще одно снижение ставок по ипотеке до конца года

Интерфакс08:26

Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

ТАСС08:10

Сбербанк не исключает еще одного снижения ставки по ипотеке до конца года

РИА Новости07:40

Глава Сбербанка Герман Греф не исключил еще одного снижения ставок по ипотеке до конца этого года

Финмаркет07:36

Греф допустил снижение ставок по ипотеке до конца года

РБК08:52

Греф пообещал снижение ставок по ипотеке

URA.Ru09:49

Сбербанк не исключает снижения ставки по ипотеке в 2019 году

Народные новости08:03
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Общество

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RT на русском 15:38
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Российская газета 15:00
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SevastopolMedia.ru 12:20
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

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Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35

Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.
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Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
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Михаэль Шумахер пришел в сознание

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Судебные тяжбы по делам с российским "Газпромом" обходятся украинской стороне ежегодными миллионными долларовыми потерями, заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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Происшествия

Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории

18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Политика

Соловьев оценил слова Сенцова о намерении «вернуться в Крым на танке»

Ранее сообщалось, что режиссёр Олег Сенцов заявил украинским СМИ, что вернётся в Крым или Донбасс "только на танках", но не нужно воспринимать его слова буквально.
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Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
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Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Общество

Жители Самары требуют извинений за выступление Димы Билана

Жители Самары оказались недовольны концертом с участием Димы Билана и даже открыли петицию, которая должна будет заставить городские власти извиниться перед жителями, за то что пригласили Билана.
Вечерний курьер 09 сентября в 09:48
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Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
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Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid

Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.
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Специалисты назвали пять главных симптомов сбоя в работе щитовидной железы.
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Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка

Бывшая мурманская чиновница потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею мальчика.
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В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье

Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
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Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго» в Лиге чемпионов

Ответный матч пройдет 26 сентября.
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Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
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Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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