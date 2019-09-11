Финансы
ТАСССбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Общество
Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино
Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.
РБК 11:56
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 15:00
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета вчера в 07:20
Происшествия
При посадке в Шереметьево самолет столкнулся с птицей
В аэропорту Шереметьево Boeing-737 при посадке столкнулся с крупной птицей, сообщили «Россия 1» и «Пятый канал», опубликовав соответствующее видео.
РБК 10:44
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК вчера в 20:09
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Политика
Екатерина Алтабаева идёт в сенаторы от заксобрания Севастополя
В качестве кандидата в сенаторы Совета Федерации РФ от законодательного собрания Севастополя региональное отделение "Единой России" выдвинуло экс-спикера парламента Екатерину Алтабаеву.
SevastopolMedia.ru 12:20
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова назвал его следующего соперника
Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что приоритетным соперником для спортсмена является канадец Жорж Сен-Пьер.
Lenta.ru 15:06
Армия и оружие
Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35
Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.
REGNUM 14:38
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Росгвардия разогнала стихийный митинг несогласных с результатами выборов мэра Улан-Удэ.
Коммерсантъ 15:32
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Энергетика
«Нафтогаз» пожаловался на миллионные траты из-за судов с «Газпромом»
Судебные тяжбы по делам с российским "Газпромом" обходятся украинской стороне ежегодными миллионными долларовыми потерями, заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Радио Sputnik 14:07
Происшествия
Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории
18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Политика
Соловьев оценил слова Сенцова о намерении «вернуться в Крым на танке»
Ранее сообщалось, что режиссёр Олег Сенцов заявил украинским СМИ, что вернётся в Крым или Донбасс "только на танках", но не нужно воспринимать его слова буквально.
Аргументы недели 12:25
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Общество
Жители Самары требуют извинений за выступление Димы Билана
Жители Самары оказались недовольны концертом с участием Димы Билана и даже открыли петицию, которая должна будет заставить городские власти извиниться перед жителями, за то что пригласили Билана.
Вечерний курьер 09 сентября в 09:48
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Авто
Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid
Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.
Автоновости дня 09:52
Здоровье
Названы признаки сбоя в работе щитовидной железы
Специалисты назвали пять главных симптомов сбоя в работе щитовидной железы.
Известия 08:44
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Происшествия
Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
Бывшая мурманская чиновница потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею мальчика.
РИА Новости 13:16
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Футбол
Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго» в Лиге чемпионов
Ответный матч пройдет 26 сентября.
Советский спорт 13:49
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19