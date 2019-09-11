Финансы
Капитал страныСбербанк допустил снижение ставок по ипотеке до конца года
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что после того, как Банк России понизил ключевую ставку с 7,25% до 7%, Сбербанк может снизить ставки по ипотеке.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 03:18, Вашингтон
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24
Наука
Обнаружены новый остров и пролив в архипелаге Земля Франца-Иосифа
Российская экспедиция обнаружила на Земле Франца-Иосифа новый остров площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля.
Газета.Ru 02:53
Армия и оружие
В Великобритании назвали самое опасное оружие России
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
В России заметили «дефицит внуков»
За последний век в России резко сократилось среднее количество внуков у бабушки.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика
Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома
Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».
Вести Подмосковья вчера в 23:48
Армия и оружие
Двое украинских силовиков погибли в Донбассе после обстрелов
В Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных после обстрелов своих позиций в регионе.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 10 сентября в 06:32
Технологии
Binance coin потерял 50% от цены за 2,5 месяца
В четверг, 12 сентября, среднерыночная цена Binance Coin опустилась до отметки в $20.
РБК 03:07
Технологии
Крупнейшие игроки рынка подготовят стратегию больших данных
В Минкомсвязи 2 сентября прошло обсуждение стратегии развития рынка больших данных, сообщил человек, знакомый ходом этого совещания, и подтвердил директор департамента Минкомсвязи Василий Слышкин.
Ведомости вчера в 17:23
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" газпром обжаловал вердикт, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Новейший российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания.
Известия вчера в 22:37
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Гаджеты
Apple Arcade запустят 19 сентября
Megaobzor.com 10 сентября в 16:09
Политика
Четвертому лицу Франции предъявлено обвинение в незаконном обогащении
Обвинения в незаконном обогащении предъявлено председателю Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Ришару Феррану, 12 сентября сообщила газета Parisien.
Красная весна 03:04
Экономика
В России вновь зафиксирована недельная дефляция
С 3 по 9 сентября цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Это вторая неделя подряд, когда служба фиксирует недельную дефляцию.
Ведомости вчера в 17:15
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости вчера в 12:39
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Политика
Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары
Вашингтон отложил на две недели запланированное на первое октября введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.
Российская газета вчера в 20:04
Технологии
Mail.Ru Group запустит еще один мессенджер в дополнение к ICQ и «Там-Там»
Mail.Ru Group готовится запустить новый мессенджер для компаний — MyTeam. Об этом РБК рассказал представитель группы.
РБК 03:01
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:32
Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска
В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.
REGNUM вчера в 23:50
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости 09 сентября в 23:54
Кино
Победа «Мстителей 4» над «Аватаром» обрадовала Джеймса Кэмерона
Победа фильма "Мстители 4: Финал" над "Аватаром" в схватке за лидерство в рейтинге самых кассовых кинопроектов в истории не расстроила, а обрадовала Джеймса Кэмерона.
Kinonews.ru вчера в 16:42
Наука
Ученые создали микропылесос для очистки среды от вредных частиц
МедиаПоток вчера в 12:40
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15