Финансы

ТАССТАСССбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
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